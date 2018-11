Denuncian la presencia de «menores traficando con droga y prostituyéndose» en la calle Elvira A la izquierda, menores traficando en la zona. A la derecha, traficantes cortando el acceso a Correo Viejo. / IDEAL Vecinos y comerciantes presentan una queja formal ante el Defensor del Ciudadano por la «situación degradante» que sufren «a diario» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:29

En pleno corazón de Granada, a tan sólo dos minutos a pie de la céntrica Gran Vía de Colón, los vecinos de las calles Elvira y Correo Viejo denuncian estar sufriendo «una situación insostenible». Un grupo de alrededor de 80 personas, entre comerciantes de la zona y habitantes, presentaron ayer una queja formal ante Manuel Martín García, el Defensor del Ciudadano de Granada, consistente en un informe con testimonios, fotografías y vídeos que reflejan «la instalación de un grupo de narcotraficantes» en varias viviendas del barrio.

De acuerdo con testimonios de los vecinos de Correo Viejo al periódico IDEAL, «hace casi un año que comenzaron a multiplicarse los problemas, llegando al punto degradante que tenemos hoy». Fue entonces, hace doce meses, cuando presentaron los primeros escritos a las autoridades. Desde su primer escrito, los afectados han contactado con «la Policía Nacional, la Comisaría General de Policía Judicial, el Ayuntamiento de Granada, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Ciudadano de Granada», siendo este último «el único que ha llegado a reunirse» con ellos. Por ello, los vecinos y comerciantes se declaran «hartos de la situación», así como del «olvido» por parte de los organismos públicos, cuya actuación «se ha reducido a unas pocas redadas puntuales».

Traficantes menores

Los testimonios de los vecinos consultados por IDEAL afirman que «en la calle Elvira y la calle y la placeta de Correo Viejo se trafica a diario con droga» y que «se ha pasado del trapicheo a una grave situación de inseguridad en pocos meses». Así, el desarrollo de esta actividad ilegal ha originado múltiples problemas a los comerciantes y habitantes de la zona, que denuncian la existencia de «peleas, suciedad, excrementos y sangre» en distintas zonas del barrio, ya que «las calles están llenas de traficantes y personas con drogadicción que se tiran a dormir y defecar en la calle tras consumir».

«Hay varias niñas menores de edad que acompañan a menudo a los traficantes y se ofrecen a los turistas que pasan por la zona» M. A. D. (VECINO DE LA ZONA)

Del mismo modo, los vecinos han facilitado al Defensor del Ciudadano fotografías y testimonios que desvelan cómo los traficantes «usan a menores de edad como 'mulas' para la droga». Según explican, «los menores de edad, la mayoría de nacionalidad extranjera, ofrecen el material a los viandantes y meten las sustancias en sus mochilas cuando pasa la Policía».

En cuanto a los conflictos con los traficantes, uno de los vecinos de la calle Elvira, M.A.D., reconoce que «la noche del pasado lunes me amenazaron con rajarme en mi propia casa delante de mis hijos cuando regañé a uno de los traficantes por estar orinando junto a mi ventana».

Casos de prostitución

Al margen de las peleas y el narcotráfico, los vecinos de la zona que afirman que «se desarrollan actividades de prostitución de menores» en sus calles. Al parecer, según relata M. A. D., «hay varias niñas menores de edad que acompañan a menudo a los traficantes y se ofrecen a los turistas que pasan por la zona». El propio vecino asegura que las ha escuchado hasta en dos ocasiones decir «todo este cuerpo es para ti por 50 euros» a diferentes viandantes.

«Vamos a movilizarnos y cortar incluso calle Elvira al tráfico para ver si así las autoridades nos hacen caso» VECINOS DE ELVIRA Y CORREO VIEJO

Otro vecino de la zona, J. B., afirma haber sido testigo de conversaciones en las que estas mujeres, presuntamente menores de edad, habrían ofrecido «favores sexuales a los narcotraficantes de Correo Viejo a cambio de droga».

Movilización vecinal

Tras recibir la queja formal de los vecinos y comerciantes, el Defensor del Ciudadano de Granada afirma que «se ha trasladado al lugar de los hechos» y ha comprobado que «efectivamente la situación es real».

«Lo denunciado por casi un centenar de vecinos es muy grave y preocupante. Bajo ningún concepto se puede tolerar. Por ello, hay que actuar con urgencia para poner fin a esta problemática. No es competencia del Ayuntamiento, sino de la Subdelegación del Gobierno y de la Junta. No obstante, todo lo he puesto en conocimiento del alcalde de Granada, quien se ha comprometido a convocar con urgencia la Junta Local de Seguridad. Además, todo lo referente a menores de edad, lo voy a denunciar ante la Fiscalía de menores. Los vecinos están preocupados, cansados, y sin poder vivir con tranquilidad en sus viviendas», ha explicado Manuel Martín.

«Hemos realizado batidas con la unidad canina, interviniendo áreas denunciadas por los vecinos POLICÍA LOCAL DE GRANADA

Los propios vecinos, por su parte, afirman estar «cansados de llamar a la Policía», ya que «pasan veinte minutos de vez en cuando y se van». Así, M.A.D. afirma que «el conflicto persiste porque los traficantes viven aquí, y les basta con esconderse en sus pisos para sortear a los agentes». Por ello, los habitantes de la zona han convocado «una asamblea para este sábado» con el fin de tratar la problemática y «movilizarnos y cortar incluso calle Elvira al tráfico para ver si así las autoridades nos hacen caso».

Por último, fuentes de la Policía Local han explicado a IDEAL que «trabajan en la zona a diario con un seguimiento continuo» y que «han realizado batidas con la unidad canina, interviniendo áreas denunciadas por los vecinos». En una de estas redadas, detuvieron a dos adultos y un menor. En cuanto al problema de la prostitución en la zona, el cuerpo policial afirma «no tener constancia ni denuncia alguna».