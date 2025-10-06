Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los vecinos denuncian que causó un incendio hace pocas semanas y la Policía Local lo investiga IDEAL

Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

El CEIP Gómez Moreno alerta de que uno de sus alumnos sufrió insultos por esta mujer, que padece problemas de salud mental

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:35

Vecinos del Sacromonte denuncian la inseguridad con la que conviven por una mujer que pernocta en la calle y que presenta un problema de salud ... mental. Hablan de intimidaciones tanto a ellos como a los turistas y de gritos e insultos que se producen a plena luz del día sin ningún motivo. «Se obceca con una persona y no para de agredirla verbalmente cada vez que la ve por la zona», cuentan. Prefieren mantener el anonimato y no dar sus nombres por miedo a las represalias. Según explican los afectados, esta situación se mantiene desde hace ya un año. Lo han comunicado en numerosas juntas municipales de distrito, motivo por el que piden a las autoridades competentes que se les dé una solución que les permita moverse por el barrio sin temor a presenciar un nuevo episodio de este tipo. «Va con un perro y amedrenta a cualquier persona que se cruza con ella», dicen.

