Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

Vecinos del Sacromonte denuncian la inseguridad con la que conviven por una mujer que pernocta en la calle y que presenta un problema de salud ... mental. Hablan de intimidaciones tanto a ellos como a los turistas y de gritos e insultos que se producen a plena luz del día sin ningún motivo. «Se obceca con una persona y no para de agredirla verbalmente cada vez que la ve por la zona», cuentan. Prefieren mantener el anonimato y no dar sus nombres por miedo a las represalias. Según explican los afectados, esta situación se mantiene desde hace ya un año. Lo han comunicado en numerosas juntas municipales de distrito, motivo por el que piden a las autoridades competentes que se les dé una solución que les permita moverse por el barrio sin temor a presenciar un nuevo episodio de este tipo. «Va con un perro y amedrenta a cualquier persona que se cruza con ella», dicen.

Aseguran que la han visto en varias ocasiones con un cuchillo en las manos por la zona de la Vereda de Enmedio, Vereda Baja o Fuente de la Amapola y que es la responsable de varios incendios que se han producido en el barrio este verano. Entre ellos, el que tuvo lugar recientemente en el entorno de la Fuente de la Amapola. Aunque la mujer está principalmente por el Sacromonte, se desplaza diariamente por el Albaicín y otros puntos del distrito, como Plaza Larga o Plaza Nueva. Exponen que, aunque ha estado algunos periodos fuera de allí, sin aparecer, cada cierto tiempo vuelve a la zona y con ella estas incidencias.

Advertencia del colegio

Esta situación no solo genera miedo a que los vecinos vayan por sus calles, también a que sus hijos se desplacen solos al colegio. El CEIP Gómez Moreno emitió hace dos semanas un comunicado para avisar a los padres de los alumnos de que una mujer se dedicaba a increpar y decir obscenidades a los peatones después de que un menor sufriera insultos de camino al centro. «No queremos alarmar a nadie, pero sí que estéis atentos por si algún alumno va solo por la calle. Ojalá no vuelva a ocurrir y las autoridades pongan solución a este problema», detallaron.

Los afectados insisten en que también han trasladado este problema a servicios sociales. Les preocupan los inconvenientes que padecen en su día a día, pero también el estado en el que esta mujer se encuentra. «Vive en la calle, duerme en el suelo y hace sus necesidades en vía pública», lamentan, al tiempo que inciden en que las administraciones deben hacerse responsables para garantizar el buen estado y su integridad. «No tiene casa ni estabilidad y la forma en la que vive no es digno para ella», añaden. Temen, además, que el comportamiento impredecible que presenta desemboque en una situación más desagradable. «Pone en peligro la vida de todo el que pasa por aquí, si no se actúa va a haber una desgracia», denuncian. Explican que los enfrentamientos se producen sin que ellos se dirijan a ella o se acerquen a hablarle, la mujer los enfrenta y pega el rostro a sus caras cuando se niegan a darle dinero. «Tratamos de ignorarla, pero estamos al límite y no sabemos qué hacer», cuentan.

La Policía Local, por su parte, explica que se están investigando el origen del fuego que se produjo hace varias semanas en el Sacromonte y que no pueden confirmar esta vinculación ni que ella sea la autora. Asegura que han emitido un informe a servicios sociales en el que desarrollan las actuaciones que han tenido, también dirigido a Fiscalía para poder actuar de forma jurídica. Aunque aseveran en que las medidas por esta situación son habituales, insisten en que los vecinos deben denunciar oficialmente cuando sufran algún episodio de este tipo para que ellos puedan actuar de manera urgente.