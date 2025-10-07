Dos mujeres rescatadas del incendio de su vivienda de Atarfe

Eran las diez de la noche de este lunes cuando el servicio coordinador de emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de un incendio en ... una vivienda de Atarfe. Concretamente, en un piso en una primera planta de un bloque en la calle Silencio, del que salía mucho humo. Los alertantes señalaban, además, que había personas atrapadas en el interior que no podían salir por la cantidad de humo.

El 112 movilizó de inmediato a Bomberos de Granada, así como a los servicios sanitarios del 061, Guardia Civil, Policía Local de Atarfe y Protección Civil. A su llegada, los bomberos procedieron a asegurar la zona y pudieron rescatar a dos moradoras del interior de la vivienda, dos mujeres de 86 y 53 años, respectivamente.

Las dos inquilinas tuvieron que ser atendidas por los sanitarios por inhalación de humo, pero finalmente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. Los bomberos apagaron el fuego y evacuaron todo el humo de la vivienda.

Las primeras indagaciones muestran que el origen del incendio estuvo en la cocina y que la gran cantidad de humo generado bloqueó las líneas de evacuación de las dos mujeres.