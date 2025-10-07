Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle Silencio de Atarfe, donde se produjo el incendio. G. Maps

Dos mujeres rescatadas del incendio de su vivienda de Atarfe

Las dos inquilinas tuvieron que ser atendidas por los sanitarios por inhalación de humo, pero finalmente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Eran las diez de la noche de este lunes cuando el servicio coordinador de emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de un incendio en ... una vivienda de Atarfe. Concretamente, en un piso en una primera planta de un bloque en la calle Silencio, del que salía mucho humo. Los alertantes señalaban, además, que había personas atrapadas en el interior que no podían salir por la cantidad de humo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  7. 7 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  8. 8 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada
  9. 9 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos
  10. 10

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos mujeres rescatadas del incendio de su vivienda de Atarfe

Dos mujeres rescatadas del incendio de su vivienda de Atarfe