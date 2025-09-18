Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia

María Dolores Martínez Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

La Fresería lleva menos de tres meses en Granada, pero basta echar un vistazo a las largas colas que se forman diariamente en la calle Mesones para darse cuenta del éxito tan rotundo que ha conseguido este negocio. Sus propietarios son Gonzalo Barreno y Alejandro Fernández, dos genios del marketing y de las redes sociales que han logrado convertir a la fresa española en una experiencia global y en un referente que traspasa fronteras.

Se muestran muy felices por la respuesta que han tenido en Granada.Y no es para menos. «La acogida ha sido espectacular. Desde el primer día hemos tenido colas constantes, algo que nos emociona muchísimo porque demuestra que en Granada había ganas de algo diferente. La gente se ha enamorado del concepto y de la experiencia de disfrutar de las fresas de una forma totalmente nueva».

Con el de Granada ya son 35 los locales con los que cuenta La Fresería en toda España. Lo que nació hace menos de dos años en un pequeño puesto de mercado en Madrid se ha convertido en un todo un descubrimiento que gusta por igual a mayores y jóvenes. Su ritmo de crecimiento es tan fuerte que ya ha alcanzado otros países como Italia, Francia y Portugal.

Ampliar Las fresas no son las únicas protagonistas

Entre las preferencias de los granadinos destaca «la edición de chocolate de Dubai, que ha sido un auténtico éxito desde el primer día». Es decir, un vasito de fresones, en su punto perfecto de dulzor y acidez, con una combinación de chocolate con leche y avellanas, crumble de pistacho para un toque crujiente, crema 100% pistacho ibérico, casera y hecha diariamente en tienda, y Kataifi traído directamente desde Dubái y tostado en tienda.

Otras opciones no menos apetecibles son las resultantes de bañar las fresas con nuestra salsa favorita, que puede ser de chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, crema blanca de chocolate con avellanas, salsa Lotus, nata montada, crema de leche condensada, salsa Oreo, salsa de pistacho o dulce de leche. Como toque final, unos toppings de crumble de pistacho, Oreo o Lotus, ositos de gominola, marshmallows, cookie dough casero, coco rallado, galletas Dinosaurus, nueces, lacasitos, brownie de lacasitos o barrita Kinder Bueno Blanco.

Ampliar Atención al cliente con una sonrisa

Gustos aparte, lo más bonito «es ver cómo muchos clientes repiten para ir probando distintas combinaciones de toppings. De esta forma, cada visita se convierte en una experiencia nueva».

Entre las próximas novedades, los responsables de La Fresería avanzan que «muy pronto vamos a sorprender con el Fresamisú, nuestra reinterpretación del tiramisú con fresas. Seguimos trabajando en colecciones limitadas que iremos lanzando en otoño e invierno. Queremos que cada visita a La Fresería sea una novedad y una excusa para volver».