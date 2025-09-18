La nueva tienda de los artículos baratos que abre en el Centro de Granada

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

C. L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:45

Normal, la enseña danesa de productos de cosmética, belleza y hogar a precios reducidos, continúa con su expansión el mercado español con una nueva apertura en pleno centro de la ciudad de Granada. El nuevo local está ubicado concretamente en la calle Recogidas, número 12, en lo que supone su activo número 39 en el país.

La tienda, que abrió sus puertas al público este miércoles 17 de septiembre, es la segunda de la cadena low cost en la provincia de Granada, tras la situada en el centro comercial Nevada Shopping en la población de Armilla, y la novena en Andalucía: tres en la provincia de Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada, una en Almería y una en Córdoba.

En la fiesta de apertura hubo regalos de bienvenida para los primeros asistentes, juegos y un sorteo.

En Normal se pueden encontrar «artículos completamente normales para tu vida diaria», señala la propia compañía. «Tanto si necesitas algún artículo de limpieza, una máscara facial o una bebida energética, en Normal lo econtrarás. Y seguro que si buscas bien, ¡algún que otro tesoro te llevarás!».

