El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, a la salida de los juzgados de Granada este martes Europa Press

El delegado de Salud defiende legalidad del proceso que llevó al cierre de la cárnica de Cájar

Indalecio Sánchez-Montesinos ha indicado que fue el proceso «normal que se realiza por parte de la inspección» conforme a lo que estipula la normativa para estos casos en los que desde la Administración se está pendiente de «algo tan importante» como es la «prevención y la protección de la salud pública»

Europa Press

Martes, 28 de octubre 2025, 17:22

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha defendido este martes en sede judicial la legalidad del proceso ... de inspección que derivó en el cierre Cárnicas Sierra Nevada, en Cájar, en el cinturón metropolitano, la cual fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes.

