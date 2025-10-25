Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos El humo ha provocado múltiples llamadas al servicio de Emergencias, aunque la incidencia ha sido finalmente resuelta por la propia empresa sin necesidad de que intervinieran los Bomberos

Diego Callejón Sábado, 25 de octubre 2025, 15:47

Susto en Armilla por una deflagración en una fábrica de perfumes. El servicio de Emergencias de Andalucía ha recibido múltiples llamadas de vecinos de la zona alertando del ruido de una explosión y de la presencia de una columna de humo en la zona. El incidente se ha producido en torno a las 13.45 horas.

El 112 ha activado el protocolo de emergencias ante este tipo de casos, alertando a Policía Local de Granada, Bomberos de Granada, Guardia Civil y protección civil.

Sin embargo, finalmente no ha hecho falta la intervención de Bomberos ni del resto de cuerpos, al alertar Policía Local de que el incidente había quedado resuelto con rapidez.

Según informan desde el 112, la deflagración ha sido apagada por los operarios de la propia fábrica, quienes han extinguido el fuego con rapidez, dejando resuelta la incidencia. Todo ha quedado finalmente en un susto.