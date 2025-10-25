Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Policía Nacional identifican a los aficionados del Cádiz involucrados. R. I.
Identifican a 36 aficionados del Cádiz por una pelea antes del derbi

La Policía Nacional habría incautado 20 palos y dos puños americanos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:33

Una pelea entre aficionados del Granada y del Cádiz cerca de Los Cármenes durante las horas previas al derbi provocó la identificación de 36 hinchas del conjunto amarillo, según avanzó La Jugada de Granada de Canal Sur Radio y pudo contrastar IDEAL. Los agentes de la Policía Nacional habrían incautado además 20 palos y dos puños americanos a estos radicales del conjunto amarillo. Por ahora no ha trascendido que hubiera heridos, ni la identificación de involucrados del bando granadinista tampoco.

Según describieron testigos de los hechos que prefieren conservar el anonimato a IDEAL, estos aficionados del Cádiz pertenecerían al colectivo ultra 'Brigadas amarillas' y marchaban escoltados por varios coches de Policía Nacional hasta que al llegar la zona de la calle Poeta Gracián se toparon con un grupo de personas vestidas de negro pero identificadas como hinchas del Granada y se desató un enfrentamiento con lanzamientos de botellas. Los demás ciudadanos en la calle tuvieron que huir, incluidos mayores y niños que lloraban. «Fue tremendo; una vergüenza total», lamentaron.

