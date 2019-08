Las declaraciones de Salvador no contentan al PP: «El compromiso de la alternancia fue nítido y no admite interpretación» César Díaz estrecha la mano de Manuel Olivares el día en que presentaron el programa conjunto de gobierno. / PEPE MARÍN Los populares reprochan al alcalde que «sigue sin contestar claramente sobre este asunto» al remitir el debate a las direcciones nacionales de los partidos JAVIER MORALES Lunes, 26 agosto 2019, 18:41

Sebastián Pérez, líder del Partido Popular en Granada, pidió el pasado jueves un pronunciamiento «claro» y «sin titubeos», una respuesta del alcalde, Luis Salvador (Cs), sobre si el popular tomaría el bastón de mando en 2021, tal y como asegura que acordaron minutos antes del pleno de investidura. Tal respuesta no ha llegado en la comparecencia de Salvador ante los medios en la mañana de este lunes, cuando ha dejado en manos de las direcciones nacionales de los partidos el análisis de las «diferencias interpretativas» sobre el pacto alcanzado en la capital. Ocho horas más tarde ha replicado el PP, a través del portavoz César Díaz: «El compromiso de la alternancia en el gobierno de la ciudad fue nítido y no admite ninguna interpretación«.

En una nota, el PP ha instado a Luis Salvador a «dejar de lanzar la pelota a las direcciones nacionales ya clarar a los granadinos, de una vez, si va a cumplir su compromiso con el grupo municipal popular para un gobierno de 2+2 en el Ayuntamiento de Granada». En el comunicado, los populares dejan claro que no se dan por satisfechos con las declaraciones del alcalde: «Sigue sin contestar claramente sobe este asunto, remitiendo a las direcciones nacionales«.

Los populares han retomado el relato, desde su punto de vista, de lo que sucedió en las horas previas al pleno de investidura de Luis Salvador. Media hora antes de la sesión «consistía en un gobierno dividido en dos tramos, siendo Ciudadanos el primero que ostentaría la alcaldía». Es decir, que en junio de 2021 presidiría el pleno municipal el que fue candidato del PP, Sebastián Pérez. «Con independencia de los acuerdos de ámbito nacional, aquí hubo un compromiso con testigos de ambas formaciones media hora antes de la investidura que Luis Salvador se niega a reconocer desde que tocó el bastón de mando«, incide el portavoz del PP.

Ante la evasiva de la mañana de este lunes, los populares han insistido en que el alcalde, que «no puede estar en entredicho», debe ser «una persona de palabra y no puede faltar a su primer compromiso». Por ello, en voz de César Díaz, el PP ha lanzado un segundo aviso a sus compañeros en el gobierno 'bipartito' de la capital, tras el ultimatum en la bienvenida al curso político: «Que diga ya, de una vez, sí o no al 2+2 y se deje de rodeos. Los acuerdos obligan y el compromiso previo a la investidura no admite interpretación».

En el comunicado han hecho alusión a la 'ruptura' con Vox, que pasó a la oposición al considerar que se había incumplido el acuerdo y que baraja escenarios como la moción de censura. «Según comprobamos, dado el malestar de este partido, también parece haber negado» los acuerdos.

Mientras Salvador, esta mañana, confiaba en la buena marcha del proyecto conjunto con el PP incluyendo a Vox en espacios con capacidad política, el PP pone en duda la posibilidad del «proyecto conjunto» si el alcalde al que votaron no reconoce lo acordado, por lo que se sienten «traicionados».

El PP acudiría a una hipotética reunión con las direcciones nacionales «pero sólo para exigir, de una vez por todas, transparencia en un acuerdo de gobierno que hablaba de alternancia sin ambages. De nada sirve remitirse a otras esferas cuando es alcalde en base a un acuerdo que alcanzamos los que levantamos las manos en aquel pleno del 15 de junio».