Luis Salvador esquiva aclarar si habrá alternancia en la alcaldía y lo achaca a «diferencias interpretativas» Salvador, durante la rueda de prensa / RAMÓN L. PÉREZ El alcalde de Granada no aclara si existe el pacto de la alternancia y asegura que «los trapos se lavan en casa» | Asegura que no le preocupa el futuro, porque el gobierno «iba a funcionar y va a funcionar muy bien» JAVIER MORALES Lunes, 26 agosto 2019, 12:17

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha ofrecido una rueda de prensa este lunes donde ha hablado de algunos de los asuntos de actualidad del Ayuntamiento. Salvador deja en manos de las direcciones regionales y nacionales de Partido Popular y Ciudadanos la solución a las «diferencias interpretativas» acerca del pacto. No ha aclarado si cederá a la alcaldía a Sebastián Pérez en 2021, tal y como pidió el líder de los populares en Granada el pasado jueves, cuando le pidió un pronunciamiento «directo y sin titubeos» o, advirtió, disolverá el equipo de gobierno.

En el repaso al inicio del curso político, el alcalde de Granada ha pedido una reunión entre las direcciones de los partidos para «analizar cualquier diferencia e interpretación del acuerdo» alcanzado en junio para la investidura de Salvador. Sebastián Pérez defendió que estrechó la mano de Luis Salvador para sellar un pacto de alternancia (dos años para cada alcalde). El actual alcalde no ha aclarado si existió tal pacto: «Los trapos se lavan en casa y a partir de ahí, si hay diferencias de interpretación lo analizaremos y llegaremos a las conclusiones a las que tengamos que llegar en el análisis de esas diferencias». «Búsquenme en la política de las cosas, y no en las cosas de la política», ha reclamado.

El alcalde de Granada también ha subrayado que no le preocupa el futuro, porque el gobierno «iba a funcionar y va a funcionar muy bien». Salvador asegura que ningún proyecto ha quedado paralizado y que ha apoyado a todos los concejales, tanto de PP como de Cs, en todas las iniciativas que han planteado. Con Sebastián Pérez ha hablado en dos ocasiones por teléfono en las últimas semanas (no lo ha hecho desde las declaraciones de Pérez el pasado jueves). «No ha habido absolutamente ningún desencuentro, y cuando digo ninguno es ninguno entre ningún concejal de este equipo de gobierno, y menos con el alcalde», ha reiterado. Luis Salvador ha reconocido la labor de todos los concejales a lo largo del último mes, en el que ha estado de viaje pero operativo, pero no ha mencionado a Sebastián Pérez, que se había ausentado por «problemas familiares», sobre los que ha deseado una pronta recuperación.

El papel de Vox

Sobre el papel de los tres concejales de Vox en el equipo de gobierno, el alcalde ha explicado que vio a Onofre Miralles, líder de la formación en Granada, un día antes del pleno de investidura «delante de dos personas más, amigos comunes». Ante la concejala de la formación verde, Mónica Rodríguez, presente en la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, Salvador ha afirmado que cuando el de Vox le preguntó por la posibilidad de entrar en el gobierno le contestó que no estaba en sus manos, sino que dependía de las políticas nacionales. «Me comprometí a trabajar conjuntamente para buscar espacios políticos (...) pero no dije, y hay dos testigos, que podría entrar en el equipo de Gobierno. Su compromiso, ha dicho, es el de normalizar la situación política y «trabajar con ellos como uno más».

Los «agujeros negros» del PSOE

Según Salvador, la rueda de prensa convocada para primera hora de este lunes estaba prevista desde antes de que Sebastián Pérez pidiera al alcalde que aclarara si habrá alternancia dentro de dos años. En opinión de Salvador, «ese debate no interesa nada a los granadinos». En su comparecencia también ha criticado la oposición del PSOE durante estas primeras semanas de mandato, al haber creado «la imagen de alarma social permanentemente» y haberlo «cuestionado todo». El alcalde se ha referido a los «agujeros negros» dejados por el anterior equipo de gobierno, desde la limpieza de las calles al periodo medio de pago a proveedores, de 208 días. Ha hecho alusión a la cancelación del World Padel Tour, negando que mantuviera reuniones con la organización. Según Salvador, estaba previsto en la programación del Palacio de Deportes pero a finales de mayo, con las elecciones de por medio, «había desaparecido». «El PSOE podía ver las cuentas y ante ese gobierno del cambio podía desaparecer directamente de la programación», ha dicho Salvador.

El alcalde también ha negado la «alarma social» creada por la programación del Isabel La Católica y ha insistido en que su equipo de gobierno recuperó la actividad Mayores al Barrio, que «alguien ha dejado preparada para que el 10 de agosto se desactivara en mitad del programa», y han baldeado «barrio a barrio» y limpiado las calles para acabar con la ciudad «sucia y descuidada».

Visita de los consejeros de la Junta de Andalucía

Sobre los proyectos que se abordarán a corto y medio plazo, Salvador ha anunciado que convocará una junta de portavoces para tratar el presupuesto de 2020. «Esta casa lleva sin presupuesto desde 2015 y no es porque no se haya apoyado, sino porque nadie ha puesto un borrador sobre la mesa». Dará la oportunidad a todos los grupos, e incluso a la ciudadanía a través de una herramienta telemática, para que puedan participar en la elaboración del mismo. También ha anticipado avances en los proyectos para la Capitalidad Cultural 2031 y la iniciativa Granada Human Tech para hacer de Granada una ciudad «volcada en la tecnología, el talento, la innovación, las startup y como un nuevo polo de desarrollo económico para Granada». El 5 de septiembre recibirá la visita del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y comenzará la ronda de contactos con todos los consejeros de la Junta de Andalucía.

En su discurso, Salvador ha insistido en la necesidad de «estabilidad», dedicando el «90% a hablar de la política de las cosas» y no de las «cosas de la política». «Tengo que pensar en los 54.000 ciudadanos que votaron un gobierno del cambio, que no querían un gobierno de Cuenca, del PSOE, podemizado, sino otro tipo de políticas, es mi obligación y lo que estoy haciendo desde el primer día. Y también en los 16.500 votantes de Ciudadanos, para los que pido el mismo respeto que tengo a los votantes de cualquier otro partido«.