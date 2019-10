Decenas de personas protestan en Gran Vía por el cierre de aulas en la Alpujarra Padres, alumnos, profesores y sindicatos se movilizan para pedir que se desdoblen las clases y se amplíe el profesorado en estos centros de la provincia de Granada SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Martes, 1 octubre 2019, 14:08

«No he convertido a mi hijo en un rehén, estoy luchando por él, para que tenga la educación que se merece, viva donde viva». Miguel acude esta mañana a las puertas de la delegación de Educación «muy enfadado». Lleva en huelga desde el pasado 17 de septiembre, como otro centenar de familias, sin llevar a los niños a clase para protestar por el cierre de unidades que han sufrido los colegios de la Alpujarra este curso, que les han dejado «con niños de cursos muy distintos juntos y con ratios que superan lo legal», tal y como indican los afectados. Un enfado que se disparó aún más con las declaraciones vertidas ayer por el consejero de Educación, Javier Imbroda, que pidió a los padres que dejaran de convertir a sus niños en «rehenes». «Desde Educación no solo no nos dan soluciones, sino que nos ponen a nosotros como los culpables, cuando lo único que queremos es lo básico: que nuestro niños tengan las mismas oportunidades que cualquier otro», dice otra madre afectada de la Alpujarra. Por ello, hoy vuelven a manifestarse a las puertas de la delegación de Educación en Granada. Una concentración que ha superado la participación de la anterior convocatoria, pues ha reunido a más de centenar y medio de personas, lo que ha provocado que se haya tenido que cortar uno de los carriles de Gran Vía debido a la afluencia de personas y la dificultad de que el tráfico transitara por la zona.

En esta cita, no solo han participado miembros de la comunidad educativa de Torvizcón y Bérchules -colegio que también tiene aulas en Alcútar y Juviles-, sino que a la protesta también se han sumado familias de Pitres, Bubión, Pinos Genil, Cajar, Gojar y Puerto Lope. «En todos se repite la misma realidad, se recortan unidades, se hacinan a los niños en una misma clase y los profesores tienen que hacer malabares para poder atenderlos a todos. Nuestros niños no se merecen esto», señala al respecto Antonio, otro padre.

Las aulas de muchos de los centros educativos presentes en la jornada han permanecido vacíos todo el día. Y es que a la cita también han acudido el profesorado en huelga de Bérchules y Pitres. «Es descorazonador ver las aulas vacías e ir a dar clases sin los niños, pero es que es lógico que los padres protesten y vayan a huelga porque es injusto lo que están viviendo. Los mismos profesores estamos frustrados porque tenemos que dar tres clases distintas en una misma aula porque tenemos en la misma clase a tres cursos distintos. Nosotros ponemos todo de nuestra parte, pero es imposible», indica uno de los profesores del aula de Bérchules que ha acudido al encuentro.

Tal y como indican desde Fampa Alhambra, en Bérchules, Juviles y Torvizcón, un día más, los niños no han ido a clase como forma de protesta. En Pitres, por su parte, esta jornada han asistido cuatro alumnos a clase de los 67 que hay, mientras que en Pórtugos han ido 4 de 14. En Busquístar, ningún niño ha ido a clase.

Y es que, como señala una de las pancartas que preside la concentración, «una escuela de calidad mantiene un pueblo vivo. No dejéis que nuestros pueblos mueran». «Nosotros no vamos a dejar que mueran, pero necesitamos que les a nuestros niños la educación que se merecen», relata Miguel.