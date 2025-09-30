Cuido a un familiar enfermo en Granada, ¿puedo acceder? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

La movilidad se ve condicionada desde esta semana con un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Granada activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, si cuido a un familiar enfermo, ¿puedo acceder a la zona ZBE? Se contempla la opción de que los vehículos de un familiar o cuidador que asista a una persona con grado de dependencia reconocida acreditada pueda solicitar una autorización al Ayuntamiento (un vehículo por persona dependiente).

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.