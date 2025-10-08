Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

AVE de Granada

Cuenta atrás de 36 meses para la variante de Loja

La adjudicación cierra el proceso administrativo de la infraestructura, cuyos dos tramos en obra avanzan a buen ritmo

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:12

Comenta

El anuncio de la adjudicación del último tramo de la variante de Loja se ha cruzado con el primer aniversario del inicio de los trabajos ... en la segunda de las cuatro partes en que se divide la infraestructura. Las obras, que avanzan a buen ritmo, abarcan ya casi la totalidad del trazado en los aledaños de Riofrío y se complementan con los últimos hitos de la zona más cercana a la A-92, donde pronto se acometerá la excavación del primero de los túneles previstos.

