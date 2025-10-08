Cuenta atrás de 36 meses para la variante de Loja

El anuncio de la adjudicación del último tramo de la variante de Loja se ha cruzado con el primer aniversario del inicio de los trabajos ... en la segunda de las cuatro partes en que se divide la infraestructura. Las obras, que avanzan a buen ritmo, abarcan ya casi la totalidad del trazado en los aledaños de Riofrío y se complementan con los últimos hitos de la zona más cercana a la A-92, donde pronto se acometerá la excavación del primero de los túneles previstos.

Aunque los primeros movimientos de tierra se hicieron en el verano de 2024, los trabajos en sí arrancaron en el tramo Riofrío entre finales de septiembre y principios de octubre. Se trata, como explicó entonces IDEAL de una parte relevante al conectar el viaducto que sortea la vía convencional con el siguiente trozo de la infraestructura, que arrancará justo tras el área de descanso de los Abades.

Este tramo, que tiene 3,2 kilómetros, conlleva hitos como la nueva estación de Loja, un edificio que estará dotado con dos plantas, andenes de 410 metros y conexión por carretera con la A-341 y la A-4153. Según ha informado ADIF a este periódico, en estos momentos se siguen acometiendo en esta zona actuaciones de movimiento de tierra centradas fundamentalmente en los desmontes que se están realizando en el último kilómetro del enlace.

También se están realizando tareas de relleno para reponer las dos carreteras que llevarán a la futura estación y para generar el terreno suficiente para la plataforma sobre la que se construirá la nueva instalación y los andenes. Los operarios están ejecutando asimismo obras de drenaje para evitar la afección de las aguas en el descenso de la ladera.

En este mismo área, que está en el paraje conocido como Dehesa de las Monjas, se está ejecutando ya el muro norte de la estación, que contendrá la infraestructura sobre la que se tenderán las vías. Es una obra relevante puesto que se construirá a una altura superior a la que estará el edificio de viajeros.

Las previsiones de ADIF es que muy pronto se puedan comenzar los trabajos de excavación en el inicio del tramo. Ese desmonte se verá acompañado de labores de relleno para la plataforma que dará continuación a la línea en las cercanías de Riofrío, para lo cual se va a construir un muro de escollera junto a la línea convencional que ahora está en servicio.

El otro tramo en obras es el denominado A-92, cuyo arranque se produjo más tarde que el de Riofrío, ya a comienzos de este año. El proyecto especifica que este enlace tendrá una longitud de 6,3 kilómetros que conectará la futura estación de Loja con un punto intermedio entre la cabecera de la comarca y Salar. Este tramo es de especial importancia por su dificultad técnica al ser el que debe sortear la montaña, algo que realizará mediante una complicada sucesión de túneles y viaductos que irán en paralelo a la autovía.

Como contó IDEAL hace meses, los trabajos arrancaron con la tala y el desbroce de las zonas de obra que tenían actividad agrícola, que estaban ubicados en las áreas donde irán el futuro viaducto de Manzanil y los terraplenes y desmontes del tramo final, ya cerca del término de Salar. ADIF ha detallado a este periódico que se han comenzado recientemente la extensión de estas labores al monte público de la Sierra Gorda, un punto que será donde se ubiquen dos de los túneles previstos.

Asimismo, ya se está trabajando en la ejecución de las cimentaciones del futuro viaducto de Manzanil. Por ahora, la atención está centrada en la parte este de esta infraestructura y la idea es ir avanzando con los pilotes hacia el oeste de la nueva línea. Este hito es relevante porque atravesará parcialmente el polígono industrial que le da nombre y afectará a las instalaciones de la cooperativa San Isidro. En este sentido, se está ya ejecutando la reposición de los inmuebles para tratar de reducir el impacto en la medida de lo posible.

La novedad más importante, sin embargo, es la previsión de comenzar «en breve» las excavaciones vinculadas a los futuros túneles de los Abades y de las Monjas. Según ADIF, el arranque se centrará en el emboquille oeste del primero de los dos hitos y después se acometerá la zona ubicada entre ambas estructuras. Antes deberán terminarse las actuaciones arqueológicas que ya se están haciendo para poder liberar la zona.

En el resto del tramo se están realizando ya otros trabajos, como el nuevo vial que conectará el polígono industrial de Manzanil con el resto de carreteras del entorno o la reposición de los canales de riego afectados por las obras en el resto del trazado. También se están efectuando movimientos de tierra al este del viaducto de Manzanil, ya casi en el final del tramo.

El avance de las obras debe facilitar que estos dos tramos estén concluidos antes de que se termine el último de los adjudicados, el denominado Valle del Genil. Aunque ni el Ministerio de Transportes ni ADIF han dado una fecha, los pliegos técnicos apuntan a un periodo de ejecución de la última parte del empalme de 36 meses. De cumplirse el calendario, los primeros trenes podrán circular entre finales de 2028 y comienzos de 2029.