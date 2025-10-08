Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja del AVE por 283 millones Esta actuación permitirá que, una vez se remodele la línea del ferrocarril entre Almería y Granada, los almerienses puedan viajar en Alta Velocidad hasta Sevilla

El Ministerio de Transportes anunció ayer la adjudicación del último tramo de la variante de Loja, el correspondiente al valle del Genil, por un importe de 283 millones de euros. El proceso pone fin a tres años de tramitación y permite desbloquear de manera definitiva una de las infraestructuras más relevantes para las comunicaciones ferroviarias de la provincia.

El enlace, que evitará en el futuro que los trenes de Alta Velocidad circulen por el interior de la ciudad del poniente como hacen en estos momentos, se espera que tenga un impacto positivo en las conexiones con el exterior al reducir los tiempos de viaje en unos 15 minutos. Además, permitirá que, una vez se remodele la línea entre Almería y Granada, los almerienses puedan viajar en Alta Velocidad hasta Sevilla.

El tramo adjudicado ahora es el último, que conecta la actual línea ferroviaria en Huétor Tájar con la nueva que se está construyendo junto a la A-92 en un punto intermedio entre Salar y Loja.

El empalme será un desafío para los ingenieros al tener que sortear elementos del terreno de gran importancia, como las colinas ubicadas fuera del municipio salareño o el río Genil.

Para lograrlo, el proyecto diseñado incluye hitos arquitectónicos de calado. El más importante quizá sea el túnel del Cerro Limones. Se trata de la misma colina que forzó a la A-92 a hacer una curva en la llegada a Huétor Tájar, un camino que ahora deberá realizar en paralelo la línea ferroviaria.

Los ingenieros han planteado atravesar las entrañas del cerro para poner la plataforma en disposición de cruzar la autovía y el valle del Genil en altura. En total, tendrá 1.295 metros.

Para llegar al cerro desde Loja, el tren vendrá en bajada. Las propias características del servicio obligan a que la pendiente no sea abrupta. Esto forzará a que la plataforma deba elevarse en un viaducto que irá también en los aledaños de la autovía. Tendrá 693 metros y esquivará la villa romana de Salar después de que se modificara el proyecto tras la aparición de restos vinculados al monumento en 2023.

El último de los hitos es el que permitirá sortear el curso del Genil. Desde la salida del Cerro Limones, la plataforma cruzará en altura la autovía y continuará, con una pendiente constante adecuada, a través de la vega del río hasta la otra orilla, una zona que ahora mezcla cultivos como el espárrago y el olivo. Lo hará mediante un viaducto de 794 metros que pondrá a los trenes en disposición de alcanzar la actual línea en uso en la vecindad de Huétor Tájar.

La adjudicación del último tramo de la variante pone fin a un complejo proceso administrativo que no ha estado exento de polémica. Aunque había un proyecto inicial que ya determinaba el paso de la infraestructura por este punto, en enero de 2022 se adjudicó la consultoría para adaptarlo a las necesidades del servicio. Fue Acciona la que se hizo cargo del contrato por un importe de 1,4 millones de euros.

El 31 de octubre de 2023, durante los trabajos previos en la zona donde se ubicará el viaducto, se localizaron restos arqueológicos. La labor se detuvo para determinar la importancia de los hallazgos y conocer si estaban en relación con la villa romana de Salar, que se encontraba en las proximidades. Esto último fue confirmado en marzo de 2024, lo que obligó a modificar el diseño para evitar dañar el entorno y a ampliar el contrato en otros 2,1 millones.

En ese momento, el Ministerio de Transportes ya reconoció que la licitación tendría que posponerse a 2025, como finalmente sucedió. En noviembre del año pasado, la Junta aprobó el modificado presentado por ADIF, lo que permitía encarrilar el resto de la tramitación.

La licitación fue anunciada el 15 de abril de este año. El plazo de presentación de ofertas se cerró en junio. Un mes después, este periódico avanzó que nueve empresas habían concurrido al concurso, una de las cuales ha sido la que finalmente se ha hecho con el encargo.

Duplicación de vía

Con la tramitación de la variante de Loja concluida, el foco de atención ferroviario se ubica ahora sobre la duplicación de la línea Granada-Antequera. En la actualidad, solo el tramo entre la ciudad malagueña y la bifurcación de Archidona cuenta con dos vías en servicio. El resto, hasta la entrada de la estación de Andaluces, únicamente tiene un canal de paso, lo que disminuye notablemente la capacidad de la infraestructura y pone en riesgo de demora a los viajeros si surge cualquier imprevisto técnico en esta parte.

Resolver esta situación ha sido uno de los objetivos del actual equipo de Transportes, que en los últimos meses ha dado pasos en esta dirección. El propio ministerio lo recordó ayer al confirmar la licitación por 8,5 millones de euros de un contrato para la adquisición de 220.000 toneladas de balasto que se destinarán al montaje de una nueva vía de ancho estándar paralela a la ya existente. Se emplearán a lo largo de 46 kilómetros entre Archidona y Riofrío así como entre el puesto de banalización de Íllora y Chana.

Esta licitación se suma a la adjudicación, por otros 9,6 millones de euros, para proveerse de más de 80.000 traviesas para la duplicación de vía en el mismo tramo. Las obras de duplicación de vía en este trayecto, se licitarán próximamente. De forma complementaria, se encuentra en redacción el proyecto de las instalaciones de electrificación. De este modo, según detalló el ministerio, la línea Granada-Antequera quedará configurada, en una primera fase, por 82 kilómetros de doble vía, lo que supone dos tercios de su longitud total.