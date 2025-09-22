Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Grupo de jabalíes en Playa Granada. Emergencias Motril

Los vecinos de Playa Granada conviven con los jabalíes

Los animales siguen buscando comida en los jardines, mientras la empresa contratada por el Ayuntamiento realizará nuevas capturas en los próximos días

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:21

Los jabalíes se han convertido en una presencia frecuente en Playa Granada, causando tanto curiosidad como preocupación entre vecinos y visitantes. Margarita Valdivia, presidenta de la Asociación de Vecinos de Playa Granada, asegura que estos animales «son muy habituales por toda la zona» y que incluso se les puede ver «en la playa buscando restos de comida tras la presencia de la gente».

Valdivia explica que los jabalíes suelen recorrer los jardines y parques de la zona, «destrozando césped y plantas cuando cavan para buscar raíces». Además, advierte que los animales se han acostumbrado tanto a la presencia humana que «ya ni se asustan» y, en ocasiones, se quedan en medio de la carretera mirando a los conductores.

No es la primera vez que los jabalíes visitan Playa Granada. Este verano ya se dejaron ver varios ejemplares que los vecinos grabaron durante un paseo nocturno en las inmediaciones del espigón, cerca del chiringuito Hoy 19. En total, se llegaron a contabilizar hasta cinco jabalíes en esa zona.

Desde julio hasta la fecha, el Ayuntamiento informa que se han capturado 32 ejemplares, y que en lo que va de año la cifra total asciende a unas 80 capturas. La empresa encargada de las capturas continúa trabajando, ya que se ha observado un aumento de jabalíes en las calles debido a que los padres están echando a las crías de las manadas, lo que provoca que se vean más animales durante los últimos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  4. 4 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  5. 5 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  9. 9

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los vecinos de Playa Granada conviven con los jabalíes

Los vecinos de Playa Granada conviven con los jabalíes