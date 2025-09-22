Los vecinos de Playa Granada conviven con los jabalíes Los animales siguen buscando comida en los jardines, mientras la empresa contratada por el Ayuntamiento realizará nuevas capturas en los próximos días

Los jabalíes se han convertido en una presencia frecuente en Playa Granada, causando tanto curiosidad como preocupación entre vecinos y visitantes. Margarita Valdivia, presidenta de la Asociación de Vecinos de Playa Granada, asegura que estos animales «son muy habituales por toda la zona» y que incluso se les puede ver «en la playa buscando restos de comida tras la presencia de la gente».

Valdivia explica que los jabalíes suelen recorrer los jardines y parques de la zona, «destrozando césped y plantas cuando cavan para buscar raíces». Además, advierte que los animales se han acostumbrado tanto a la presencia humana que «ya ni se asustan» y, en ocasiones, se quedan en medio de la carretera mirando a los conductores.

No es la primera vez que los jabalíes visitan Playa Granada. Este verano ya se dejaron ver varios ejemplares que los vecinos grabaron durante un paseo nocturno en las inmediaciones del espigón, cerca del chiringuito Hoy 19. En total, se llegaron a contabilizar hasta cinco jabalíes en esa zona.

Desde julio hasta la fecha, el Ayuntamiento informa que se han capturado 32 ejemplares, y que en lo que va de año la cifra total asciende a unas 80 capturas. La empresa encargada de las capturas continúa trabajando, ya que se ha observado un aumento de jabalíes en las calles debido a que los padres están echando a las crías de las manadas, lo que provoca que se vean más animales durante los últimos días.