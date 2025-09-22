Rescate sorpresa de un tejón salvaje, poco habitual y desorientado en Pinos Puente La Policía Local del municipio atendió al animal, que había caído a una piscina hacía un par de días

Perros, gatos o caballos. También se han visto rescates o apariciones de serpientes en Granada. Pero el animal que ha tenido que ser atendido este lunes en Pinos Puente no es tan frecuente. Se trata de un tejón, un animal de apariencia simpática pero con un instinto salvaje bastante agresivo.

La Policía Local del municipio ha realizado esta intervención poco habitual tras la llamada de un vecino. El animal había caído al hueco de una piscina vacía y se encontraba desorientado, ya que parece que llevaba un par de días atrapado en la cavidad de la que no podía salir por sus propios medios. Los agentes sacaron al tejón con una lanza, que suele usarse para la recogida de perros que han sido abandonados. El animal fue rescatado sin sufrir daños y trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucía, donde recibirá los cuidados necesarios antes de volver a su hábitat natural, ya que se trata de una especie protegida.

Aunque el tejón tiene presencia por toda la Península Ibérica, no es común ver a este tipo de animales por su carácter nocturno. Tampoco en el entorno urbano. Habita en diversas regiones de España y Portugal. En Granada vive en zonas de montaña como Sierra Nevada o la Sierra de Baza, así como en otros puntos de la provincia. Además, es un animal agresivo y territorial, que puede llegar a pesar 15 kilogramos y que posee diente afilados y uñas largas y fuertes.

La Policía Local de Pinos Puente ha querido poner en valor este rescate inusual, ya que muestra «el carácter multifacético de nuestro Cuerpo, siempre dispuesto a actuar con profesionalidad y compromiso en todo tipo de situaciones: desde la seguridad ciudadana hasta la protección de la fauna salvaje».