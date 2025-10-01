La última visita a la Costa de Granada de Jane Goodall, la madre de los chimpancés La prestigiosa primatóloga, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, navegó el Día de la Cruz por la Costa Tropical contra viento y marea

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto. Hace justo cinco meses cambió el corazón de África por las aguas de la Costa Tropical de Granada. A sus 91 años, y con el Poniente soplando con furia, se embarcó en La Herradura en busca de ballenas. Para una aventurera nata como ella, no hay obstáculos. «Pensaba que igual la tendrían que ayudar a subir a la lancha, pero ¡qué va! Se descalzó y se acomodó ella misma. Fue un privilegio tenerla aquí», explicó el veterano periodista Juan Manuel de Haro (Diario sexitano), que estuvo con la eminente Premio Príncipe de Asturias de Investigación poco antes de que zarpase para su singladura por el Mediterráneo granadino.

«Esto me lo llevo conmigo para siempre», confiesó también emocionado Marcos González Hagger, de la empresa almuñequera Open Water, que fue el guía de la sabia británica durante su viaje de unas tres horas por aguas de La Herradura. «Fue muy emocionante navegar junto a ella. Una experiencia inolvidable. Tiene una vitalidad extraordinaria y una gran curiosidad», manifiestó González Hagger.

Debido al temporal, la suerte les fue esquiva y no consiguieron avistar cetáceos, agrega el patrón de la expedición, pero nadie llegó al muelle decepcionado. Jane Goodall se lo pasó de miedo y sus acompañantes, más todavía.