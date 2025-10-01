Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jane Goodall en el barco de Open Water buscando ballenas por La Herradura. Juan Manuel de Haro

La última visita a la Costa de Granada de Jane Goodall, la madre de los chimpancés

La prestigiosa primatóloga, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, navegó el Día de la Cruz por la Costa Tropical contra viento y marea

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:44

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto. Hace justo cinco meses cambió el corazón de África por las aguas de la Costa Tropical de Granada. A sus 91 años, y con el Poniente soplando con furia, se embarcó en La Herradura en busca de ballenas. Para una aventurera nata como ella, no hay obstáculos. «Pensaba que igual la tendrían que ayudar a subir a la lancha, pero ¡qué va! Se descalzó y se acomodó ella misma. Fue un privilegio tenerla aquí», explicó el veterano periodista Juan Manuel de Haro (Diario sexitano), que estuvo con la eminente Premio Príncipe de Asturias de Investigación poco antes de que zarpase para su singladura por el Mediterráneo granadino.

MÁS INFORMACIÓN

«Esto me lo llevo conmigo para siempre», confiesó también emocionado Marcos González Hagger, de la empresa almuñequera Open Water, que fue el guía de la sabia británica durante su viaje de unas tres horas por aguas de La Herradura. «Fue muy emocionante navegar junto a ella. Una experiencia inolvidable. Tiene una vitalidad extraordinaria y una gran curiosidad», manifiestó González Hagger.

Debido al temporal, la suerte les fue esquiva y no consiguieron avistar cetáceos, agrega el patrón de la expedición, pero nadie llegó al muelle decepcionado. Jane Goodall se lo pasó de miedo y sus acompañantes, más todavía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  2. 2 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  3. 3 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  4. 4

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  5. 5 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  6. 6 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La última visita a la Costa de Granada de Jane Goodall, la madre de los chimpancés

La última visita a la Costa de Granada de Jane Goodall, la madre de los chimpancés