La torre que vigila a granadinos y visitantes desde las playas de Granada El fortín o Torreón de la Punta de la Galera se construyó en el siglo XVIII y es BIC

Todo aquel que haya pasado por la playa de Velilla, en Almuñécar, habrá reparado en el torreón que la vigila en su enlace desde el Tesorillo con el Pozuelo. Pero pocos saben la historia de este lugar de vigilancia y que, actualmente, es propiedad de una familia particular y privilegiada residencia de veraneo.

Almuñécar posee un rico patrimonio surgido en distintas épocas que la enriquecen. Ya sean castillos, fortines y las torres defensivas, muchas de ellas construidas en el siglo XVI. Este espacio defensivo en concreto, conocido como el Fortín de Velilla o Torreón de la Punta de la Galera, se encuentra en un pequeño saliente rocoso llamado la punta de Jesús, al lado de la playa del Tesorillo.

Su origen data del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, que fue cuando se restauraron varias torres y se construyeron algunas nuevas. Aunque se desconoce a ciencia cierta la fecha de construcción del Torreón del Tesorillo, los historiadores sitúan su construcción en torno al año de 1765.

La función principal de esta construcción militar era la de defender con fuego rasante el puerto y las calas adyacentes. Para ello contaba con dos cañones y su guarnición se componía de un cabo de torres y tres torreros.

Mide aproximadamente 11 metros de alto y tiene forma de pezuña o herradura, es decir, con una barbacana por delante en forma de semicírculo prolongado, con dos espolones oblicuos en el dorso. La puerta principal estaba protegida por sendos salientes. Esta obra está realizada en mampostería con ladrillos de refuerzo en las esquinas.

La planta primera, de forma semicircular, y una superficie útil de 33 metros cuadrados, se cubre con una semibóveda rebajada de ladrillo. Tiene dos ventanas dispuestas al Este y Oeste, chimenea centrada en el muro Norte y dos alacenas a los lados de aquella.

En la parte Este de ese muro está la escalera de subida a la azotea, embutida en la torre Noreste. A mitad de su desarrollo tiene un pequeño rellano con dos troneras para defensa de la puerta de accesos a la torre. La salida a la terraza estaría cubierta por una garita. La azotea, de planta igual a la descrita, dispone de un pavimento de mortero muy rico en cal sobre encachado de piedra, rematando el borde con un parapeto de 1 metro de espesor, coronado por un alfeizar de ladrillo aplantillado con pendiente hacia el exterior.

Desde la planta primera, continuando la escalera por la que se accede a ésta desde la terraza se llega a la planta baja. Con la misma forma y superficie útil que la anterior, esta planta se cubre con una semibóveda muy rebajada de ladrillo. Bajo la torre orientada al Noreste, dispone de una habitación rectangular, de medidas 3.20 x 2.60 metros, quedando entre las dos un espacio triangular que se cierra con u muro semicircular. La clave de las dos semibóvedas se encuentra taladrada con el objeto de subir la munición hasta la terraza desde la planta baja, en el caso de que estuviese aquí el almacén, o subir agua hasta la primera si se usase ésta como aljibe

Lo que mucha gente desconoce es que actualmente este torreón es propiedad de un particular y utilizada como residencia de verano.

