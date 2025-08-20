Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torreón de Taramay visto desde la playa del Tesorillo Javier Martín

La torre que vigila a granadinos y visitantes desde las playas de Granada

El fortín o Torreón de la Punta de la Galera se construyó en el siglo XVIII y es BIC

C. L.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:06

Todo aquel que haya pasado por la playa de Velilla, en Almuñécar, habrá reparado en el torreón que la vigila en su enlace desde el Tesorillo con el Pozuelo. Pero pocos saben la historia de este lugar de vigilancia y que, actualmente, es propiedad de una familia particular y privilegiada residencia de veraneo.

Almuñécar posee un rico patrimonio surgido en distintas épocas que la enriquecen. Ya sean castillos, fortines y las torres defensivas, muchas de ellas construidas en el siglo XVI. Este espacio defensivo en concreto, conocido como el Fortín de Velilla o Torreón de la Punta de la Galera, se encuentra en un pequeño saliente rocoso llamado la punta de Jesús, al lado de la playa del Tesorillo.

Su origen data del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, que fue cuando se restauraron varias torres y se construyeron algunas nuevas. Aunque se desconoce a ciencia cierta la fecha de construcción del Torreón del Tesorillo, los historiadores sitúan su construcción en torno al año de 1765.

Javier Martín

La función principal de esta construcción militar era la de defender con fuego rasante el puerto y las calas adyacentes. Para ello contaba con dos cañones y su guarnición se componía de un cabo de torres y tres torreros.

Mide aproximadamente 11 metros de alto y tiene forma de pezuña o herradura, es decir, con una barbacana por delante en forma de semicírculo prolongado, con dos espolones oblicuos en el dorso. La puerta principal estaba protegida por sendos salientes. Esta obra está realizada en mampostería con ladrillos de refuerzo en las esquinas.

La planta primera, de forma semicircular, y una superficie útil de 33 metros cuadrados, se cubre con una semibóveda rebajada de ladrillo. Tiene dos ventanas dispuestas al Este y Oeste, chimenea centrada en el muro Norte y dos alacenas a los lados de aquella.

MÁS INFORMACIÓN

En la parte Este de ese muro está la escalera de subida a la azotea, embutida en la torre Noreste. A mitad de su desarrollo tiene un pequeño rellano con dos troneras para defensa de la puerta de accesos a la torre. La salida a la terraza estaría cubierta por una garita. La azotea, de planta igual a la descrita, dispone de un pavimento de mortero muy rico en cal sobre encachado de piedra, rematando el borde con un parapeto de 1 metro de espesor, coronado por un alfeizar de ladrillo aplantillado con pendiente hacia el exterior.

Desde la planta primera, continuando la escalera por la que se accede a ésta desde la terraza se llega a la planta baja. Con la misma forma y superficie útil que la anterior, esta planta se cubre con una semibóveda muy rebajada de ladrillo. Bajo la torre orientada al Noreste, dispone de una habitación rectangular, de medidas 3.20 x 2.60 metros, quedando entre las dos un espacio triangular que se cierra con u muro semicircular. La clave de las dos semibóvedas se encuentra taladrada con el objeto de subir la munición hasta la terraza desde la planta baja, en el caso de que estuviese aquí el almacén, o subir agua hasta la primera si se usase ésta como aljibe

Lo que mucha gente desconoce es que actualmente este torreón es propiedad de un particular y utilizada como residencia de verano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  6. 6

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La torre que vigila a granadinos y visitantes desde las playas de Granada

La torre que vigila a granadinos y visitantes desde las playas de Granada