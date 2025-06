La playa de Granada que enamora por idílica: «Quién quiere ir a las Maldivas teniendo esto»

Alberto Flores Granada Miércoles, 4 de junio 2025, 11:00 Comenta Compartir

Al pensar en playas paradisíacas lo más frecuente es que a nuestra mente vengan imágenes del Caribe, de Maldivas o de Bali. Lugares que enamoran a los turistas por ofrecer aguas turquesas y playas de arena blanca muy fina. Sin embargo, para dar con rincones idílicos como los que ofrecen estos lugares no es necesario coger un avión durante más de una docena de horas. De hecho, no es necesario ni si quiera salir de la provincia de Granada.

La Costa Tropical esconde rincones increíbles que resultan idóneos para los amantes del mar y la naturaleza marina. Y hay uno en concreto que deja con la boca abierta a prácticamente todo el mundo que lo visita: la playa Marina del Este, ubicada entre la Punta de la Mona y el roque de las Caballas, en La Herradura.

Un lugar lleno de acantilados que cuenta con multitud de miradores increíbles y un agua transparente de película. «El agua es súper turquesa. Qué vistas tan bonitas», dice la influencer malagueña Paula Fernandez (@Paulafeernandezz) sobre este rincón granadino en uno de sus vídeos de TikTok.

Una publicación en la que muestra diferentes rincones de esta cala de la Costa Tropical a sus seguidores y en el que se hace una pregunta tras quedar sorprendida por la belleza del lugar: «¿Quién quiere ir a las Maldivas teniendo esto en Andalucía?».

El vídeo en cuestión no tardó en hacerse viral tras la publicación de Paula y actualmente cuenta con miles de reproducciones y 'Me gusta', así como centenares de comentarios. En la publicación la influencer muestra a varias personas preparándose para hacer buceo, una de las actividades más demandadas del lugar, y también los miradores cercanos. «Es muy bonito, me ha sorprendido un montón y si puedo volveré», comenta para finalizar el vídeo.