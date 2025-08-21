Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un técnico realizando los análisis en la playa de Carchuna. IDEAL

Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna

Los resultados analíticos realizados en la zona de baño de La Perla revelan alteración en los parámetros microbiológicos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:53

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha decretado de nuevo la prohibición temporal del baño en la zona comprendida entre el Castillo ... y la Patana, tras detectarse alteraciones en los parámetros microbiológicos del agua.

