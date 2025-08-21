Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha decretado de nuevo la prohibición temporal del baño en la zona comprendida entre el Castillo ... y la Patana, tras detectarse alteraciones en los parámetros microbiológicos del agua.

Se trata de la tercera vez en lo que va de temporada estival que se impide el baño en esta zona, una situación que preocupa seriamente a vecinos, turistas y autoridades locales.

La decisión se produce apenas un mes después de que se levantara la última restricción, cuando los análisis confirmaron que los niveles de enterococos intestinales y escherichia coli volvían a encontrarse dentro de los valores permitidos.

Denuncia formal

Ante esta reiterada problemática, la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y la Confederación Hidrográfica del Sur, alegando los «graves» daños y perjuicios ocasionados al municipio tras el cierre reiterado de su playa en pleno verano.

El presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer, informó de las acciones emprendidas y exigió explicaciones claras ante una situación que califica de «inaceptable e injustificada».

«El pasado 10 de julio se decretó el cierre de la playa de Carchuna. Desde entonces, hemos trabajado sin descanso buscando respuestas», declaró Ferrer. «No teníamos datos precisos, pero teníamos algo más importante: la convicción de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados».

Mientras tanto, se mantiene la recomendación de abstenerse del baño en la playa de Carchuna hasta que la Consejería confirme la desaparición del riesgo sanitario.