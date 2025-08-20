Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Farillo de Carchuna. Javier Martín

Carchuna 'sujeta' su Farillo para que no se hunda más

La torre-faro del siglo XVI, con un desplome de más de 30 grados, será rehabilitada gracias a un plan que busca frenar su inclinación y conservar sus materiales originales

MJ Arrebola

Granada

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:24

La Torre del Farillo de Carchuna ha comenzado un proceso de restauración que marcará un antes y un después en la historia de este monumento. ... Más de cuatro siglos después de su construcción, la torre se encuentra hundida en la arena y presenta un desplome de unos 30 grados hacia el sureste, lo que recuerda, a menor escala, el caso de la Torre de Pisa.

