Recomiendan evitar el baño en una parte de la playa de La Charca de Salobreña por presencia de bacterias fecales
La Junta detecta enterococos intestinales en un tramo entre el límite oeste y El Molino, y mantiene la restricción hasta que los análisis confirmen que el agua es apta
Granada
Viernes, 8 de agosto 2025, 10:41
El delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos, ha confirmado que se ha emitido una recomendación de no baño en un tramo de ... la playa de La Charca, en Salobreña, debido a la detección de enterococos intestinales, bacterias fecales como las que aparecieron en zonas como Carchuna y El Pozuelo.
El tramo afectado se sitúa entre el límite oeste de La Charca y la zona de El Molino, que comprende unos 100 metros de extensión de la playa salobreñera. Según ha podido conocer IDEAL, la medida se activó el pasado jueves por la mañana tras los resultados de los análisis de calidad del agua, y se mantendrá vigente hasta que los nuevos muestreos den resultados negativos y se garantice que la zona vuelve a ser apta para el baño.
Desde la delegación se ha destacado que el Ayuntamiento de Salobreña colabora estrechamente en estos casos y ya ha procedido a la señalización de la zona afectada, tal y como establece el protocolo para este tipo de situaciones.
Las autoridades sanitarias recuerdan que este tipo de medidas son preventivas y temporales, y tienen como objetivo garantizar la seguridad y salud de los bañistas.
