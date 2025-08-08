«La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»

Calma chicha de agosto en Salobreña apenas interrumpida por una solitaria bandera amarilla que recomienda no bañarse. Ni tan siquiera es roja, como ocurrió ... hace ya dos años. Entonces, la presencia de bacterias fecales detectadas en los análisis que realiza la delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía obligaron a cerrar un tramo de la playa a cal y canto.

Esta vez, la playa llamada de La Charca, que nace a la izquierda del Peñón según se mira el mar, permanece abierta. Eso sí, la recomendación de no bañarse está vigente, no solo por la bandera amarilla, sino también por tres cartelones que sobre la una del mediodía ha dispuesto en la arena el Ayuntamiento de la localidad.

El técnico de Salud del Ayuntamiento ha colocado los tres carteles informativos con ayuda de un voluntario de Protección Civil. El primero se ha instalado a la entrada de la playa a la altura del Peñón. El segundo, justo en la entrada habilitada para bañistas al lado de la caseta de Protección Civil. El tercero, 250 metros a la izquierda del primero, en la siguiente entrada a la playa.

MÁS INFORMACIÓN Recomiendan evitar el baño en una parte de la playa de La Charca de Salobreña por presencia de bacterias fecales

Los carteles informativos dicen lo siguiente: «Recomendación de abstención del baño con carácter temporal. Resolución de la Delegación territorial en Granada de la Consejería de Salud y consumo de 7 de Agosto de 2025. Se recomienda no bañarse en esta zona por razones sanitarias conforme con la última analítica de la calidad de las aguas de baño tomadas el 4 de agosto de 2025. Estamos trabajando para restablecer la calidad del agua a la mayor brevedad posible. Gracias por su comprensión y colaboración. Zona afectada de Protección Civil».

El concejal de Salud del municipio, Luis Cano, ha explicado a este periódico las previsiones que manejan. «Se han vuelto a realizar análisis y esperamos que salgan negativos para poder levantar la recomendación en la playa de La Charca». Al parecer, aventuró el edil salobreñero, el balate que cruza esta parte de la playa -balate entendido como riachuelo-, y que llega hasta la orilla puede ser el causante de transportar estas bacterias fecales detectadas.

«Estamos trabajando duro para que la calidad de las playas de Salobreña sea óptima», comparte el concejal. «Se realizan continuos análisis y esta vez han salid positivos sin saber exactamente la razón, pero tomamos las medidas necesarias y seguimos con los protocolos y el mantenimiento».

Suma tranquilidad

Sobre la arena, este vienes la tranquilidad es total. En la caseta de Protección Civil los voluntarios y los socorristas están completamente al corriente de toda la información. De vez en cuando, algunos veraneantes preguntan por el significado de la bandera amarilla. Les responden que se han detectado las bacterias y que se recomienda no bañarse. Pero que si lo hacen, luego se duchen y si acaso tienen alguna pequeña herida se la desinfecten.

Ver 15 fotos Bañistas en Salobreña se enteran de la presencia de bacterias fecales en el agua. Blanca Rodríguez

Una vez escuchadas las recomendaciones, en este caso una familia al completa, se dirige hacia la orilla a pasar una jornada playera de campeonato. Mientras, en la orilla y ya dentro del agua, decenas de personas se refrescan y juegan con las olas ajenas a la recomendación de no bañarse. Frente a la orilla, un castillo de plástico hinchable a unos diez metros de la costa hace las delicias de chicos y mayores que saltan, botan y se zambullen como si tal cosa.

Dentro del riachuelo que es el propia balate, donde sí está terminantemente prohibido el baño durante toda la temporada, una decena de críos juega y se divierte. Una niña reposa sobre su enorme flotador y nadie es capaz de decirles que salgan fuera del agua. «La gente se baña como si nada. Luego vendrán las quejas y los lloros», comenta un veterano del lugar, cansado de pasarse las horas explicando que el baño está prohibido en el lugar Algo que se aprecia en los carteles informativos que así lo anuncian.

Al mediodía llega la segunda tanda de bañistas que ya sí se encuentran los carteles informativos recién puestos. Entonces hay más preguntas del siguiente estilo. «¿Te puedes bañar en la otra playa?». «¿Cuánto tiempo va a durar?». «¿Pero te puedes bañar o solo si quieres?». Las respuestas son certeras, y la gente, con el día de playa que hace este viernes, toma la decisión de bañarse porque entiende que no está prohibido, y no lo está.

A la hora de comer, el chiringuito La Charca está al cien por cien. Es el único afectado de todo Salobreña por la recomendación de no bañarse em los 250 metros de playa afectados. «Está todo reservado y no hemos tenido ni una sola cancelación. Estamos dando hora para comer para u segundo turno a partir de las tres y media de la tarde». Otra señal de normalidad un viernes de agosto que las dichosas bacterias no han terminado de trastocar.