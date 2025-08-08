Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viernes de verano en la Charca pese a la recomendación del ni baño.

Ver 15 fotos
Viernes de verano en la Charca pese a la recomendación del ni baño. Blanca Rodríguez
Costa de Granada

«La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»

La presencia de bacterias fecales en la playa de la Charca, en Salobreña, no trastoca los planes de los veraneantes y la orilla se encuentra llena de bañistas

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:32

Calma chicha de agosto en Salobreña apenas interrumpida por una solitaria bandera amarilla que recomienda no bañarse. Ni tan siquiera es roja, como ocurrió ... hace ya dos años. Entonces, la presencia de bacterias fecales detectadas en los análisis que realiza la delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía obligaron a cerrar un tramo de la playa a cal y canto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  4. 4 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  5. 5

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  8. 8

    Recomiendan evitar el baño en una parte de la playa de La Charca de Salobreña por presencia de bacterias fecales
  9. 9 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  10. 10 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»