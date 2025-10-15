Primer paso para el mirador volado en los acantilados de La Joya de Torrenueva

Torrenueva Costa sigue apostando por el turismo de emociones fuertes y las vistas de vértigo. El municipio está cada vez más cerca de tener un ... nuevo mirador volador sobre los acantilados de La Joya, una estructura que se extenderá 40 metros sobre el vacío y quedará suspendida a más de 100 metros de altura sobre el mar.

El proyecto, que ya está completamente redactado por la Diputación de Granada y que cuenta con financiación europea, solo espera recibir la autorización definitiva de la Delegación de Medio Ambiente para iniciar las obras. El Ayuntamiento confía en obtener los permisos antes de final de año para comenzar su ejecución a principios de 2026. Según el alcalde, Plácido Lara, una vez obtenido el visto bueno, la ejecución será «rápida, en apenas seis meses».

«Si la pasarela colgante nos puso en el mapa, este mirador lo hará a nivel nacional e incluso internacional», afirma Lara, convencido de que esta nueva infraestructura será «un referente turístico único en Europa por su diseño y ubicación».

El nuevo mirador se construirá en el acantilado de La Joya, entre esta playa y el faro, en uno de los puntos más altos del municipio. Contará con una pasarela volada y una plataforma de cristal, diseñada para ofrecer una experiencia de «emoción y adrenalina» a los visitantes, similar a la sensación que produce caminar sobre la pasarela colgante de Jolúcar.«Queremos que el visitante sienta ese cosquilleo en el estómago al mirar al mar desde las alturas», señala el regidor.

El mirador formará parte de la Senda Litoral, una gran infraestructura que recorre la Costa y que Torrenueva Costa fue uno de los primeros municipios en completar. El proyecto ha logrado crear un espacio accesible y multifuncional dedicado a actividades recreativas, deportivas y de ocio al aire libre, esenciales para el bienestar físico y mental de los ciudadanos.

Se han establecido siete nuevas áreas de descanso a lo largo del trayecto, tres en la Playa de las Pelás, tres en la Playa de El Cañón y una más en la Playa Urbana, junto al embarcadero. Todas estas zonas están equipadas con pérgolas de madera de pino y lona para ofrecer sombra y descanso, asi como bancos de madera.

Para garantizar el disfrute a cualquier hora, se ha instalado alumbrado público tanto en las pérgolas como en los senderos de las playas El Cañón y Las Pelás, con luminarias «Trend Top 110» y 30 balizas «CAST 500».

Un ejemplo de gestión

El éxito del modelo turístico de Torrenueva Costa ha sido reconocido con el premio 'Europa se siente conectada', otorgado por el Ministerio de Hacienda y Fondos Europeos. De entre 245 proyectos presentados, la pasarela colgante de Jolúcar fue elegida mejor proyecto financiado con fondos europeos en 2025, recibiendo la Estrella de Oro en la final celebrada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

«Competíamos con proyectos de hasta 14 millones de euros, y el nuestro costó apenas 250.000. Que ganara demuestra que con ilusión, ideas y esfuerzo también se pueden hacer cosas grandes», celebra Lara.