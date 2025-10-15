Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona donde se ubicará el futuro mirador. Javier Martín

Primer paso para el mirador volado en los acantilados de La Joya de Torrenueva

El Ayuntamiento confía en obtener la autorización ambiental antes de fin de año para iniciar las obras en 2026

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Torrenueva Costa sigue apostando por el turismo de emociones fuertes y las vistas de vértigo. El municipio está cada vez más cerca de tener un ... nuevo mirador volador sobre los acantilados de La Joya, una estructura que se extenderá 40 metros sobre el vacío y quedará suspendida a más de 100 metros de altura sobre el mar.

