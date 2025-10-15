Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recreación del futuro parque para niños con neurodivergencia en Almuñécar. IDEAL

Almuñécar impulsa el primer gran parque de Andalucía para niños neurodivergentes

Licita por 61.174 euros la redacción del proyecto que ocupará el solar del cine Auditorium e incluirá espacios de calma o juegos cromáticos para pequeños con transtornos como el autismo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:43

Comenta

Almuñécar tiene una ambiciosa ilusión: convertirse en el primer municipio de Andalucía en dedicar un gran parque de juegos para los pequeños que procesan el ... mundo de una forma diferente a la mayoría o aprenden de otras maneras. Son niños con variantes del desarrollo neurológico como autismo, TDAH o dislexia y, si los planes del Ayuntamiento sexitano se materializan pronto, tendrán en la Costa Tropical un paraíso de juegos especialmente diseñado para ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar impulsa el primer gran parque de Andalucía para niños neurodivergentes

Almuñécar impulsa el primer gran parque de Andalucía para niños neurodivergentes