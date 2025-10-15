Almuñécar impulsa el primer gran parque de Andalucía para niños neurodivergentes

Almuñécar tiene una ambiciosa ilusión: convertirse en el primer municipio de Andalucía en dedicar un gran parque de juegos para los pequeños que procesan el ... mundo de una forma diferente a la mayoría o aprenden de otras maneras. Son niños con variantes del desarrollo neurológico como autismo, TDAH o dislexia y, si los planes del Ayuntamiento sexitano se materializan pronto, tendrán en la Costa Tropical un paraíso de juegos especialmente diseñado para ellos.

«Hoy damos un paso histórico hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades», ha dicho el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, tras confirmar que el Ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción del proyecto de este primer parque neurodivergente, un espacio que pretende ser pionero no solo en Granada sino en Andalucía, ya que otros municipios como Mijas cuentan con iniciativas similares, pero específicamente destinadas a niños con transtorno del especto autista y no tan amplias como el proyecto sexitano. El reto del futuro Parque de la Neurodivergencia es garantizar que todos los pequeños puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones.

El nuevo parque se ha proyectado en el solar municipal que ocupaba el antiguo cine Auditórium, en la Avenida Europa y el Ayuntamiento da el primer paso para financiarlo con una partida de 61.174 euros para la redacción del proyecto. El presupuesto base estimado para las obras es de 570.000 euros.

Recreación del futuro parque que se ubicará en el solar del cine Auditórium. IDEAL

Según el pliego técnico, el futuro espacio será un referente en accesibilidad, inclusión sensorial y diseño adaptado e incorporará zonas de juego con cromatismo y pavimentos específicos, elementos sensoriales, espacios de calma, circuitos de estimulación motriz, señalética adaptada, iluminación ambiental no invasiva y entornos seguros y controlados para facilitar la interacción, la concentración y la diversión de los pequeños con neurodivergencias y sus familias.

«Este parque es mucho más que un proyecto urbano. Es un compromiso con las familias, con los niños y niñas que más lo necesitan. Gracias al trabajo y las peticiones de asociaciones como Aloha o Asinal, hoy empezamos a hacer realidad una demanda justa y necesaria», ha declarado satisfecho el alcalde de Almuñécar-La Herradura, Juan José Ruiz Joya.

Ruiz Joya ha segurado, además, que el Ayuntamiento pondrá «todos los recursos necesarios para que el parque sea una realidad lo antes posible». El contrato, que se ha publicado este martes 14 de octubre la Plataforma de Contratación, incluye la redacción del proyecto de construcción, el estudio de seguridad y salud, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, con un plazo de ejecución de diez semanas desde su adjudicación.

«El nuevo parque de la neurodivergencia se convertirá en un símbolo de la apuesta municipal por la inclusión, la accesibilidad y la innovación social, mejorando la calidad de vida de los menores y sus familias y reforzando el liderazgo de Almuñécar-La Herradura en políticas públicas que ponen a las personas en el centro», ha concluido el alcalde.