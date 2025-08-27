Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona en la que se ubica la vivienda donde se cometió el crimen. M. J. Arrebola

El presunto homicida de la mujer de Motril pidió ayuda a un tercero porque ella «estaba sangrando»

Fue arrestado primero por quebrantar la orden de alejamiento y, una vez se confirmó la muerte, le fue imputado también un delito de homicidio

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:32

Menos de 200 metros separan la vivienda donde se vivió un infierno de la playa en la que decenas de granadinos buscaban el mejor sitio ... para colocar su sombrilla en primera línea. Era domingo, en pleno mes de agosto, y a Motril empezaba a llegar una muchedumbre con sed de playa. Mientras, en un domicilio de la Playa de Poniente, en un entorno de segundas residencias, una mujer recibía, según reveló después la autopsia, múltiples golpes. Tal y como apuntan las primeras hipótesis, la lacra de la violencia de género puede que haya vuelto a azotar a Granada. Un hombre fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental el pasado domingo, 24 de agosto. Fuentes del cuerpo indican que fue arrestado por un delito de homicidio, sin aportar más datos, puesto que se ha decretado secreto de sumario. Ella estaba en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). La investigación continúa abierta.

