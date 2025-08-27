El presunto homicida de la mujer de Motril pidió ayuda a un tercero porque ella «estaba sangrando»

Menos de 200 metros separan la vivienda donde se vivió un infierno de la playa en la que decenas de granadinos buscaban el mejor sitio ... para colocar su sombrilla en primera línea. Era domingo, en pleno mes de agosto, y a Motril empezaba a llegar una muchedumbre con sed de playa. Mientras, en un domicilio de la Playa de Poniente, en un entorno de segundas residencias, una mujer recibía, según reveló después la autopsia, múltiples golpes. Tal y como apuntan las primeras hipótesis, la lacra de la violencia de género puede que haya vuelto a azotar a Granada. Un hombre fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental el pasado domingo, 24 de agosto. Fuentes del cuerpo indican que fue arrestado por un delito de homicidio, sin aportar más datos, puesto que se ha decretado secreto de sumario. Ella estaba en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). La investigación continúa abierta.

Este periódico ha podido saber, por fuentes conocedoras del caso, que el suceso tuvo lugar aquella mañana en una vivienda del municipio ubicada en un bajo de la calle Zinnia. La mujer, de 54 años, no murió en el acto, sino que fue trasladada con vida por los servicios sanitarios del 061 al Hospital de Neurotraumatología de Granada. Falleció unas horas después.

El primer aviso llegó a la Agencia de Emergencias 112 a las 10.35 horas. Hablaba de una «intoxicación etílica», por lo que fue movilizado el 061. Los profesionales creían que atenderían a una persona ebria, pero el panorama era bastante distinto. La mujer presentaba heridas compatibles con golpes y su estado de salud era grave. Por ello, los servicios sanitarios la trasladaron al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. A la par, reclamaron la presencia de la Policía Nacional.

Pidió ayuda a otra persona

Fuentes cercanas a la investigación explican a este periódico que ambos habían estado bebiendo alcohol. En un momento dado, el hombre salió a la calle y pidió ayuda a una tercera persona para que solicitara asistencia sanitaria para su pareja. Según su versión, ella «estaba sangrando» y él no encontraba el teléfono, por lo que no podía llamar al 112. Esa tercera persona fue quien avisó a los servicios de Emergencias.

Horas después, la mujer falleció en el hospital. Los resultados de la autopsia revelaron que había recibido múltiples golpes que le causaron la muerte, tal y como señalan las mismas fuentes. Presentaba un traumatismo en la cabeza y en algunas zonas más del cuerpo. Se desconoce si se las provocó un objeto y cuál. La investigación se centrará ahora en detalles como ese, el móvil del crimen y si efectivamente él le causó o no los golpes.

Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento que había sido quebrantada unos días antes. Ambos habían estado juntos en la vivienda de él desde, al menos, el pasado sábado. En consecuencia, la Policía Nacional arrestó al hombre en el propio hospital, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado también un delito de homicidio. Fuentes judiciales señalan que ya ha sido enviado a prisión provisional. Se investiga como violencia de género.

Ambos habían vivido juntos algunas épocas y se habían separado en otras. La víctima estaba en el sistema VioGén desde octubre de 2024, por denuncias al ahora detenido. Hay registradas varias denuncias por lesiones y quebrantamiento de la orden de alejamiento, según confirman desde la Subdelegación del Gobierno.

Ninguno de los dos eran naturales de Motril.

Por otro lado, la fallecida no había sido usuaria de los servicios sociales ni había hecho uso de ningún otro recurso del Ayuntamiento, según señalan fuentes municipales a esta redacción.