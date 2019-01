El PP pide al Gobierno que mantenga a los 21 agentes de refuerzo en Motril El PP resalta el incremento en la llegada de inmigrantes que ha sufrido Motril / JAVIER MARTÍN Van a solicitar también que la plantilla se cubra al 100% en el municipio REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 14 enero 2019, 13:36

El PP motrileño pide al Gobierno que los 21 policías que llegaron a Motril de refuerzo por la Operación Paso del Estrecho (OPE) se queden de forma permanente. El presidente del PP local y diputado nacional Carlos Rojas, acompañado de la también diputada en el Congreso Concha de Santa Ana, ha considerado necesario contar con una plantilla adecuada para hacer frente a la «avalancha» de pateras y el incremento de servicios a cubrir.

Rojas recordó que en 2018 se han trasladado al puerto motrileño más de 9.000 inmigrantes, por lo que los agentes de la OPE se habían quedado en la ciudad hasta ahora. Sin embargo, el gobierno central ha decidido que a final de enero estos efectivos se marchen, pero el PP considera que son «absolutamente necesarios» para garantizar la seguridad del municipio. El diputado en el Congreso ha indicado que actualmente la comisaría de Motril tiene un catálogo de 167 agentes que está cubierto al 90,48%y que faltarían 16 policías para tener el 100%.

Rojas apunta que los propios policías llevan denunciando la falta de personal y efectivos durante muchos meses. Para el PP «es de suma importancia frenar esta intención del gobierno ya que no nos podemos permitir perder estos 21 agentes». Así las cosas, los populares van a pedir en el Congreso de los Diputados, no solo que no permita que se marchen estos efectivos, sino también que se refuercen hasta cubrir el 100% necesario de la plantilla de este cuerpo nacional de policía en Motril. «Los agentes tienen una sobrecarga de trabajo y la seguridad ciudadana es algo en lo que no se debe escatimar», ha apuntado Rojas.

A su vez Carlos Rojas ha explicado que su grupo parlamentario también ha pedido en el Congreso de los Diputados a través de una iniciativa que se desarrolle implemente la política migratoria basada en la coherencia, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación con los países de origen y de tránsito, la defensa de las fronteras españolas y la coordinación con la Unión Europea para encontrar una solución conjunta al problema migratorio. Rojas ha informado que durante el 2018 fueron un total de 160 pateras las que llegaron a nuestras costas con 9486 personas abordo y en lo que va de año ya son 441 personas llegadas en 6 pateras. «Es un número muy elevado y es necesario reforzar y apoyar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a las instituciones que colaboran con estas personas haciendo una labor encomiable, como es el caso de Cruz Roja», ha apuntado