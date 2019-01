La llegada de inmigrantes a Motril se duplica y supera los 9.300 El 28 de diciembre llegó a Motril la última patera de 2018 / JAVIER MARTÍN A estas personas rescatadas en 2018, hay que sumarle ya la primera patera de este año que trajo ayer al puerto a 75 personas REBECA ALCÁNTARA Motril Jueves, 3 enero 2019, 00:59

El 2017 cerraba con una cifra récord de llegada de inmigrantes. Un total de 3.947 personas fueron entonces rescatadas y traídas a Motril. Era el número más alto de los últimos veinte años, que hasta entonces se había registrado en 2004 con 2.859. Sin embargo, los números de 2018 han pulverizado estas estadísticas, con más del doble de inmigrantes llegados a nuestro puerto. Los datos del Ministerio del Interior apuntaban a mediados de diciembre a que el año acabaría con alrededor de 9.000 inmigrantes rescatados, los números hasta 31 de diciembre registrados por Cruz Roja superan esa barrera hasta los 9.324. Sólo del 26 de noviembre al 23 de diciembre fueron rescatados más de 700.

La situación que se ha producido en Motril no es única, sino que se ha repetido en toda las costas españolas. Mientras que en el conjunto de Europa las llegadas de inmigrantes por mar se han reducido en comparación a años anteriores, en España han aumentado. Según las cifras que maneja la Confederación Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en 2018 lograron alcanzar costas nacionales un total de 57.250 personas, esto significa, además, que la mitad de los extranjeros que llegaron de forma irregular a Europa (113.347) entraron por nuestro país. El dato más trágico es el del número de muertes registradas, que asciende a las 769 en las costas españolas. Algunos de ellos han sido enterrados en Motril.

El incremento exponencial en la llegada de inmigrantes a Motril ha provocado numerosos problemas en estos doce meses. La última denuncia, y quizás la más novedosa, la hacían los pescadores que alertaban del riesgo de toparse con pateras abandonadas en mitad del mar, y es que muchas de las embarcaciones en las que viajan los inmigrantes abandonados, no se recogen. Este año han sido más de 240 pateras las que se han atendido con destino a la Costa granadina. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras envió incluso una carta al ministro de Fomento para advertirle de este problema y reivindicar que no se dejen abandonadas las pateras en alta mar ya que afirman que suponen un altísimo riesgo para la navegación, la seguridad humana, la actividad pesquera y, en general, el medio marino y sus usuarios.

Pero este no ha sido el único inconveniente. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han denunciado en innumerables ocasiones la necesidad de contar con más efectivos policiales en Motril. Entienden que si la atención a inmigrantes aumenta en una proporción tan alta, también debería hacerlo la plantilla para poder realizar un servicio en unas condiciones adecuadas y no descuidar otros puestos. Asimismo, solicitaban una mejora de las instalaciones.

Y es que el espacio ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza. El Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) apenas tiene capacidad para acoger a más de un centenar de personas, además de que el Defensor del Pueblo ha recomendado en dos ocasiones este año su cierre por considerar que las condiciones en las que se acoge a los inmigrantes en estas instalaciones no son dignas. Sea como sea, el CATE ha continuado abierto, pero no bastaba. En verano, el Ayuntamiento de Motril cedió un polideportivo para que pudieran dormir ahí los extranjeros rescatados en el mar. En septiembre este espacio recuperó su uso habitual y se instalaron unas tiendas de campaña que se usaron pocas veces y dieron problemas porque estaban en una zona que se inundaba con la lluvia. Hace poco más de un mes se colocaron módulos prefabricados para sustituir a las tiendas, pero la capacidad del campamento paso de 250 a 50 personas. Lo último sobre este asunto es que hay un proyecto que supuestamente se llevará a cabo este año para crear un nuevo CATE, de módulos, donde podrán dormir unas doscientas personas y que llevará aparejado el cierre definitivo del antiguo centro de inmigrantes, tal y como pedía el Defensor.

Las deficiencias en estas instalaciones de acogida provocaron a lo largo del año quejas por parte de abogados, policías y oenegés que han pedido de forma insistente un espacio para poder realizar su labor en condiciones dignas y para que los inmigrantes también puedan ser acogidos de forma más adecuada.

Tras un 2018 complicado, este año no ha arrancado de una forma muy distinta. Salvamento Marítimo rescató ayer a otros 240 inmigrantes de cuatro pateras en el mar de Alborán, de estos 164 fueron trasladados al puerto de Almería y los otros 76, entre los que había diez mujeres y dos niños, fueron traídos al puerto de Motril, donde Cruz Roja les dio la primera atención.