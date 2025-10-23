Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El obelisco caído tras el intento de traslado.
El obelisco caído tras el intento de traslado. Ideal

El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas

Los trabajos de desmonte y porte del monumento han obligado a un corte total al tráfico entre las 15.00 y las 21.00 horas

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:20

El obelisco de acero corten de Motril, de veinte metros de altura y veinte toneladas, se ha desplomado hoy en torno a las 16.00 horas durante la operación de traslado al Camino de las Ventillas, previo paso por un taller en el que se iba a someter a restauración. El monumento, situado hasta hoy en la intersección de las calle Cuevas y la calle López Rubio, se instaló en el año 2007, y su traslado, previsto originalmente para el 2 de octubre, fue pospuesto por la oposición de su autor a la mudanza. El artista Abelardo Espejo Tramblin, quien realizó del obelisco, escribió al Consistorio motrileño oponiéndose a su traslado.

Los operarios que han participado en la operación aseguran a IDEAL que se ha tratado «de un pequeño susto», al tiempo que defienden que el obelisco ya ha sido trasladado hacia su nueva ubicación.

Durante la pasada semana, la Policía Local de Motril informó de que con motivo de los trabajos de desmonte y traslado del monumento, se llevaría a cabo un corte total al tráfico este jueves 23 de octubre, entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Operarios retirando las vallas para el operativo de traslado del obelisco. MJAT

Polémica con el traslado

El escultor Abelardo Espejo pleiteó con el Ayuntamiento de Motril por el traslado, a su juicio ilegal, de su obra 'Obelisco' desde la confluencia de las céntricas calles Cuevas y López Rubio -donde se instaló en 2008- hasta la nueva rotonda de entrada a la ciudad, en el Camino de las Ventillas. El autor denunció en su día no haber recibido comunicación oficial ni oficiosa previa de dicho traslado, lo cual, amén de un incumplimiento de contrato por parte del Ayuntamiento, supone, según él, un incumplimiento del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual y la Convención de Berna, la cual protege a los autores frente a lo que considera «una degradación de la obra por la pérdida de visibilidad» de esta.

Espejo dirigió un burofax al Ayuntamiento de Motril cuando, por medio de unos amigos, tuvo noticia de dicho traslado, en el que solicitaba la anulación del procedimiento de desmontaje.

