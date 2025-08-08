Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro

Los testigos le sacaron inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf pero no pudieron reanimarla

C. B

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:25

Tragedia en la costa granadina. Una bañista ha fallecido este jueves en una playa de la localidad granadina de Castell de Ferro, según ha informado el 112. El suceso se ha producido en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20:40 horas de este pasado jueves.

El centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). No han trascendido más datos de identidad. Se ha activado el protocolo judicial.

