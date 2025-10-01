Motril retrasa el traslado del obelisco mientras se ultiman detalles del proceso El Ayuntamiento subraya que la reubicación permitirá al obelisco convertirse en un símbolo de bienvenida a la ciudad

El área de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril ha informado que, por deferencia hacia el autor del obelisco actualmente ubicado en la esquina de la calle Cuevas, se ha decidido aplazar la fecha prevista para su traslado. El equipo de Gobierno municipal busca aprovechar estos días para intentar mantener una reunión con el creador de la obra y poder informarle del proceso de reubicación.

La decisión «refleja la buena voluntad del Ayuntamiento de que esta pieza tenga la ubicación más idónea y el protagonismo que merece». En este sentido, el obelisco será reubicado en la recién remodelada entrada a Motril por el camino de las Ventillas, en una de sus rotondas, donde «podrá ser contemplado en un entorno más amplio, de mayor vistosidad y realce, convirtiéndose así en un elemento de bienvenida a la ciudad», apuntan desde el consistorio.

En su lugar, el espacio de la calle Cuevas acogerá un nuevo elemento urbano inspirado en la histórica fuente de la bola, instalada entre los años 40 y 60 en La Posta, y que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de motrileños. La ejecución de este nuevo elemento está contemplada en el presupuesto municipal de 2026.

El Ayuntamiento agradece la «comprensión de la ciudadanía por este aplazamiento» y subraya que se trata de una decisión «orientada a poner en valor el patrimonio artístico y urbano de Motril, con el máximo respeto tanto a sus autores como a la identidad histórica de la ciudad».