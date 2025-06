Las joyas más granaínas y originales ya tienen tienda física: Noelia estrena espacio en Salobreña

Carlos Balboa Granada Domingo, 29 de junio 2025, 13:03 Comenta Compartir

Una puesta de largo por todo lo alto al atardecer de la Costa Tropical y una protagonista que irradiaba felicidad por los cuatro costados. No fue para menos: Noelia Pérez ya tiene su ansiada tienda física desde la que ofrecer al mundo las joyas más granadinas que hay. Así, es: de Instagram (artbynoelia_resinjewelry), a Salobreña, concretamente a la Avenida del Mediterráneo 7, local que este sábado ha abierto sus puertas de par en par con una fiesta de inauguración de lo más festiva y colorida. No faltó nadie. No faltó de nada.

Más de 80 personas se dieron cita a las ocho de la tarde para arropar a la diseñadora granadina en un momento clave en su trayectoria profesional, entre ellas la modista Arantxa Orantes Orantes, con quien compartió el honor de vestir y adornar a la Tarasca el año pasado (junto a la peluquera María Rosales y la maquilladora Marta Cano).

En el 7 de la Avenida del Mediterráneo no cabía un alfiler. Amigos y familiares llenaron un local que luce el sello indiscutible de Noelia, con ese colorido que tiñe de alegría su habilidad con las piedras, conchas, cadenas, pendientes, pulseras y todo lo que emana de su inagotable imaginación.

Dentro de la nueva tienda de Noelia.

Noelia, que recientemente presentó su exitosa y popular colección 'Raíces' (donde presume de Graná con una apuesta valiente y decidida), también ofrece desde hace tiempo sus servicios para bodas, donde coloca su ya archiconocido stand para deleite de los invitados. Y no faltan tampoco los talleres para amateurs que quieren aprender de la maestra.

Y ahora, además, Noelia Pérez (recuerden artbynoelia_resinjewelry) también tiende la mano a sus clientes en su propia tienda.

«Espacio made in Granada»

«Jamás pensé que llegaría a poder permitirme el poder tener un espacio de trabajo donde poder trabajar agusto. Ya que lo encontré y era grande, decidí unir a varios artesanos para ofrecer en la Costa Tropical una unión de artesanía granadina para que la gente pueda disfrutar de nuestro arte, además de hacer talleres creativos que empezaremos el viernes 5 de julio con el primero: 'Crea tu joya veraniega'», señala Noelia.

«Es un espacio creativo y artístico made in Granada», concluye.