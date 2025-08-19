Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agricultor afectado en su finca. MJAT

«Nos tienen con los invernaderos llenos de matas sin poder trabajar»

Los agricultores de la Costa se quejan del cierre de la planta de residuos de Motril en pleno cierre de campaña

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:10

Los agricultores de la Costa no dan crédito a lo que están viviendo. Cuando más necesitan la planta de residuos de Motril abierta, la cierran ... debido a un colapso en la zona de compostaje. «Nos tienen con los invernaderos llenos de matas y sin poder trabajar», se queja Juan Manuel Rodríguez López, empresario de Verdes Motril, sociedad dedicada a la recogida de basura vegetal. «Yo tengo más de 50 agricultores esperando a que podamos entrar con los contenedores para limpiar, pero no hay a dónde llevar los residuos. Es un problema enorme porque si no limpias a tiempo, pierdes la fecha buena de siembra».

