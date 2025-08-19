«Nos tienen con los invernaderos llenos de matas sin poder trabajar»

Los agricultores de la Costa no dan crédito a lo que están viviendo. Cuando más necesitan la planta de residuos de Motril abierta, la cierran ... debido a un colapso en la zona de compostaje. «Nos tienen con los invernaderos llenos de matas y sin poder trabajar», se queja Juan Manuel Rodríguez López, empresario de Verdes Motril, sociedad dedicada a la recogida de basura vegetal. «Yo tengo más de 50 agricultores esperando a que podamos entrar con los contenedores para limpiar, pero no hay a dónde llevar los residuos. Es un problema enorme porque si no limpias a tiempo, pierdes la fecha buena de siembra».

Otros agricultores de la zona, como Lidia Puga y José Triguero de Carchuna, acumulan ya 2.500 metros de matas y más de 2.000 kilos de residuos vegetales. Y las consecuencias van más allá de la suciedad: los restos acumulados se convierten en un foco de plagas y virus que pueden transmitirse a las fincas colindantes. Temen que los propietarios de cosechas vecinas empiecen a plantar y se les echen a perder los cultivos por alguna plaga.

Los afectados han comenzado a sacar fuera de sus fincas los desechos para ir agilizando la situación, pero se encuentran con el problema de tener los caminos intransitables y llenos de matas.

La mayoría tienen las plantas ya compradas para la nueva cosecha. «Esto es una bomba de relojería», advierte Alejandro Prado, agricultor que tiene ya invertidos 12.500 euros en nuevas plantas de mini pepino y mini pimiento listas para entrar en su finca. «Pero no puedo sembrar porque tengo el camino lleno de matas. Si siembro así y entra una plaga, no solo me afecta a mí, afecta a todos los de alrededor. Es desesperante».

