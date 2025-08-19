Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desechos en las fincas de Carchuna. MJAT

El cierre de la planta de compostaje de Motril bloquea los cultivos de la Costa

La acumulación de restos en los invernaderos impide la siembra de agosto; Diputación promete reabrirla el 1 de septiembre

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:09

La gestión de residuos agrícolas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los agricultores y empresas de transporte en la Costa. La ... planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril lleva cerrada desde el 5 de agosto porque «está colapsada». El cierre llega en el peor momento posible: justo cuando la mayoría de los agricultores necesitan limpiar sus invernaderos para preparar la nueva campaña de siembra.

