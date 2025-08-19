El cierre de la planta de compostaje de Motril bloquea los cultivos de la Costa

La gestión de residuos agrícolas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los agricultores y empresas de transporte en la Costa. La ... planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril lleva cerrada desde el 5 de agosto porque «está colapsada». El cierre llega en el peor momento posible: justo cuando la mayoría de los agricultores necesitan limpiar sus invernaderos para preparar la nueva campaña de siembra.

El cierre ha dejado imágenes insólitas con montañas de restos de tomate, pimiento, pepino o cherry apiladas en los pasillos de los invernaderos y en los caminos rurales. No es la primera vez que la planta de Motril se ve obligada a parar. En 2019 ya tuvo que cerrar durante varios días tras dos incendios que afectaron a varias pilas de residuos. En aquel momento, la planta comenzó a recibir las toneladas de material que durante un mes se acumulaban frente al vertedero.

La planta, dependiente de la Diputación de Granada, tiene una extensión de 25 hectáreas a la que llegan residuos de toda la provincia. Aquella vez los agricultores reclamaban más plantas. «Lo que no pueden olvidar es que los agricultores ya no tienen temporadas, necesitan la planta en marcha todo el año. Y cuando surge un problema, hay que darles alternativas inmediatas, no dejar al sector bloqueado», critica Juan Alberto Ferrer, presidente de la Entidad Autónoma Local de Carchuna-Calahonda. El malestar se ha agravado además con la Ley 7/2022 de Residuos, que obliga a separar los plásticos de los restos vegetales. Aunque la norma lleva tres años en vigor, los agricultores denuncian que nadie los ha «preparado» para este nuevo cambio. «La ley dice que los plásticos no pueden ir mezclados con las matas, pero ¿quién nos ha dado alternativas reales? ¿Quién se ha sentado con los agricultores para plantear materiales biodegradables que sean duraderos y asequibles?», señala el presidente de la ELA . «De un día para otro nos exigen cumplir la norma y se paraliza todo un sector». «Si de verdad queremos cargarnos la agricultura española, lo estamos haciendo de lujo», ironiza Ferrer.

Desde Diputación, el diputado de Medio Ambiente, Antonio Mancilla, insiste en que el cierre era inevitable: «La planta colapsó. Nos dimos cuenta de que estaban entrando residuos de otras partes como por ejemplo Almería y eso desbordó la era de compostaje. El 5 de agosto no quedó otra que cerrar para poder vaciar y trasladar material a otras plantas, como la de Alhendín».

Traslado a otras plantas

Mancilla asegura que ya se están trasladando residuos fuera y que la planta reabrirá el próximo 1 de septiembre: «Entendemos el enfado de los agricultores, soy alcalde y agricultor, pero la ley es clara: no se pueden mezclar rafias plásticas con restos vegetales. Queremos que los agricultores nos vean como parte de la solución, no del problema. El 1 de septiembre la planta volverá a funcionar con total seguridad».

El problema es que el calendario no espera. Agosto y septiembre son meses clave para sembrar pepino holandés, cherry de ciclo largo, mini pepino y pimiento. Si los invernaderos no están limpios a tiempo, la campaña puede perderse por completo.

Solo en Motril, Carchuna, Calahonda, Torrenueva Costa se calcula que hay entre 300 y 400 agricultores afectados. «Estamos a días de empezar a sembrar y seguimos con los invernaderos atascados. Esto no se soluciona con promesas, necesitamos soluciones ya», exigen los agricultores.

El ambiente se caldea y mientras tanto, los invernaderos siguen bloqueados, las matas se amontonan y el reloj corre en contra de los agricultores.