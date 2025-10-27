Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Playa de las Azucenas de Motril. Javier Martín

Un incendio en un merendero de la playa de Las Azucenas obliga a intervenir a los bomberos de Motril

El fuego se declaró de madrugada y calcinó por completo la zona de sombra

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:13

Los bomberos de Motril han tenido que intervenir esta madrugada para sofocar un incendio declarado en la playa de Las Azucenas, después de que les llegase la alerta de las llamas sobre las 04.30 horas.

Segun ha podido conocer IDEAL, el fuego se originó la pérgola de una de las zonas de merendero habilitadas en el entorno de la playa, y todo apunta a que pudo haber sido provocado intencionadamente. El merendero ardió totalmente, según informan a este periódico.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, el fuego se extinguió en pocos minutos. Durante la mañana, los bomberos retirarán el merendero por riesgo de que se derrumbe.

