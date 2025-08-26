Hallan una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña Los bañistas se han acercado a la orilla para comprobar el estado en el que se encontraba el animal

C. L. Martes, 26 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

Bañistas han hallado una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña este martes. Diversas personas se han acercado para comprobar el estado en el que se encontraba el animal, pero este no daba señales vitales.

Este verano han circulado numerosos vídeos en los que se podían ver delfines muy cerca de la Costa Tropical. Algunos expertos, como Julio de la Rosa, biólogo, buceador y director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, aseguran que se aproximan sobre todo para comer, siguiendo un banco de peces, o porque están socializando o jugando con otros delfines.

No obstante, este especialista recuerda que si nos encontramos con estos animales, hay que mantener cierta distancia de seguridad y no molestarlos ni darles comida.