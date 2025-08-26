Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hallan una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña. Ideal

Hallan una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña

Los bañistas se han acercado a la orilla para comprobar el estado en el que se encontraba el animal

C. L.

Martes, 26 de agosto 2025, 21:32

Bañistas han hallado una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña este martes. Diversas personas se han acercado para comprobar el estado en el que se encontraba el animal, pero este no daba señales vitales.

Este verano han circulado numerosos vídeos en los que se podían ver delfines muy cerca de la Costa Tropical. Algunos expertos, como Julio de la Rosa, biólogo, buceador y director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, aseguran que se aproximan sobre todo para comer, siguiendo un banco de peces, o porque están socializando o jugando con otros delfines.

No obstante, este especialista recuerda que si nos encontramos con estos animales, hay que mantener cierta distancia de seguridad y no molestarlos ni darles comida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos
  7. 7

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  8. 8

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  9. 9 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  10. 10

    Los nuevos halcones del cielo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hallan una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña

Hallan una cría de delfín sin vida en la playa de Salobreña