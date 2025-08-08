Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cuchillo que empleó.

La Guardia Civil detiene al presunto autor de amenazas contra varios vecinos de una finca de Almuñécar

Tenía una orden judicial de alejamiento de la finca en cuestión, dictada tras haber protagonizado en días anteriores varios episodios de amenazas contra vecinos del mismo inmueble de la localidad sexitana

C. L.

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:46

El pasado jueves por la tarde la Guardia Civil de Almuñécar llevó a cabo una detención tras haber sido alertados los agentes de que un hombre de 44 años, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de un bloque de viviendas en el que residía hasta hacía unos días, había regresado.

El motivo de la orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de Almuñécar dos días antes, estaba en los continuos episodios de enfrentamiento y amenazas que esta persona había protagonizado con algunos vecinos del inmueble en días anteriores, lo que incluso derivó en su detención el pasado día 5 de agosto por amenazar a un vecino con un arma blanca.

El pasado jueves por la tarde es persona regresó de nuevo y fueron los propios vecinos los que alertan a la Guardia Civil, cuyos agentes fueron recibidos igualmente por él con un cuchillo de cocina, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

La Guardia Civil lo ha puesto a disposición judicial por el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento y por atentado contra agentes de la autoridad. Se ha decretado para él la prisión provisional.

