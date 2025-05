El gobierno de Motril llora a Escámez: «Se va un gran hombre y mejor motrileño»

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 26 de mayo 2025, 11:36 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

El gobierno motrileño está devastado por la muerte de uno de sus miembros más queridos, el actual concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, Antonio Escámez.

«Hasta siempre amigo. Te echaremos de menos. Siempre estarás en nuestros corazones. Se va un gran hombre y un mejor motrileño. DEP». Este es el primer mensaje que ha escrito en sus redes sociales la alcaldesa de Motril, la popular Luisa María García Chamorro, que ha recordado cariño y reconocimiento al que ha sido su socio de gobierno y escudero en los dos últimos mandatos.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, el popular Nicolás Navarro, también ha querido recordar a Escámez, que más allá de su faceta política como socio «era un amigo y compañero». Navarro ha destacado la cercanía de Escámez, un político vocacional y de la calle y su «impresionante capacidad de trabajo».

«Deja un hueco y un vacío enormes. Antonio ha sido un protector de los motrileños», ha señalado en declaraciones a IDEAL, visiblemente afectado.

«Hoy nos ha dejado nuestro compañero y amigo Antonio Escámez, una marcha inesperada que nos deja huérfanos. Éramos compañeros y amigos, compartíamos los sueños de ver un Motril mejor. Trabajador incansable, leal y protector de motrileños y motrileñas, fue una buena persona que trataba de hacer el bien siempre. Gracias querido Antonio por todo lo vivido juntos y por lo que he podido aprender siempre de ti. Te vamos a echar de menos y Motril también. Un abrazo grande a toda la gran familia andalucista y en especial a toda su familia. Que en paz descanse», ha concluido Nicolás Navarro.

Y es que la noticia del terrible y rápido desenlace ha impactado en las calles de Motril y también está generando un aluvión de muestras de condolencia y cariño para la familia en las redes sociales.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha lamentado la pérdida del teniente de alcalde del Ayuntamiento motrileño por Más Costa Tropcial y vocal en el ente comarcal, recordando sus 25 años de servicio público a la ciudadanía. «Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. Gracias por su labor incansable».

También el Partido Socialista motrileño ha expresado su dolor por la pérdida. «Desde el PSOE de Motril queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia de Antonio Escámez, teniente de alcalde del Ayuntamiento. También deseamos mandar un abrazo muy fuerte por tan sensible pérdida a sus amigos y compañeros del Partido Más Motril. La familia socialista motrileña lamenta su repentina muerte y desea expresar su respeto por la figura de Antonio Escámez dentro de la política municipal de Motril. Descansa en Paz, Antonio ¡Que la tierra te sea leve!», ha escrito en su perfil de redes sociales el PSOE de Motril.

El que fuera alcalde socialista de Motril Luis Manuel Rubiales ha querido, también sumarse al pésame y enviar un abrazo a su familia.

También la Autoridad Portuaria de Motril ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del político motrileño, miembro del Consejo de Administración del Puerto. «Defensor del municipalismo, Antonio Escámez fue una persona cercana a la calle y a la gente. Con todo el cariño y respeto acompañamos a su familia en el dolor. Hasta siempre amigo Antonio», ha escrito en redes la Autoridad Portuaria de Motril, presidida por José García Fuentes.

«Que su obra lo mantenga en nuestro recuerdo mucho tiempo. Ánimo a la familia y sus seres queridos. Descanse en paz», ha escrito, por su parte, el patrón mayor de la cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio José López Cabrera, que se ha sumado a las condolencias junto a la lonja de Motril.

Ex compañeros de corporación como el exconcejal David Martín Alonso también ha recordado con cariño a Escámez. «Llegué a la política de tu mano. Lamento con sinceridad la muerte de un amigo como Antonio Escámez, del que aprendí muchas cosas. Acompaño en el sentimiento a tu familia».

El que fuera presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical por el PSOE, Sergio García Alabarce, también ha dedicado bonitas palabras a Escámez, con el que trabajó durante cuatro años en el gobierno del ente comarcal. «Quiero rendir mi modesto homenaje a Antonio Escámez. Como político siempre me fascinó su cercanía a la gente, su sencillez, su afabilidad, su resolución para resolver problemas. Un político de hacer, no de ser. Como persona destacaría su sonrisa cuando no carcajadas. Su humor que hacía más llevadera la responsabilidad. Fue un honor trabajar contigo. D.E.P».