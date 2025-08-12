Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana

Importante despliegue de la Guardia Civil contra el cultivo y el tráfico de marihuana en toda la provincia de Granada. Esta vez ha desmantelado de ... un invernadero en la localidad de Ítrabo, donde los agentes se han incautado de 1.542 plantas de cannabis sativa.

Es el caso de la Operación Pradomar25, en cuyo marco los investigadores de la Guardia Civil han procedido a la detención de un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de cultivo o elaboración de drogas y un delito de maltrato animal.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que en una zona de difícil acceso de la localidad de Ítrabo existía un invernadero en el que podría haber una plantación de marihuana.

Iniciadas las pesquisas por parte de los investigadores, se constatan, entre otros indicios, un consumo de agua muy elevado, por lo que se establece un dispositivo de vigilancia que culmina con la localización del dueño de la finca en el propio invernadero.

Una vez se halla presente, se procede a la entrada y registro del lugar en el que, efectivamente, se encuentra una plantación de cannabis sativa de 1.542 plantas.

Controlado por cámaras

En el interior del invernadero se localizaron dos cámaras de videovigilancia y una tercera cámara en una caseta de aperos adyacente.

Al llevarse a cabo el registro de la caseta de aperos, los agentes descubren allí encerrado un perro en condiciones de maltrato evidente, ya que se encontraba en un espacio de unos 20 metros cuadrados, hacinado entre herramientas y productos fitosanitarios abiertos, sin agua, con la comida también abierta y mezclada con sustancias peligrosas, sin apenas espacio para moverse ni ventilación.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial por delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y por delito de maltrato animal.