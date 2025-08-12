Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Al descubierto una casa cueva y dos viviendas de Baza llenas de marihuana.

Al descubierto una casa cueva y dos viviendas de Baza llenas de marihuana

Como presuntos responsables de estas plantaciones han sido detenidos seis hombres

C. L.

Martes, 12 de agosto 2025, 10:46

La Policía Nacional ha realizado en los últimos días varios registros en viviendas con plantaciones de marihuana en la provincia de Granada. Se tratan de ... dos operaciones realizadas en Baza que han recibido los nombres de «Ermita» y «Quirop». En ellas han sido detenidos un total de seis varones y se han decomisado 487 plantas. Presentaban un enganche ilegal a la red eléctrica así como la maquinaria y los elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la plantación. Los presuntos responsables han sido detenidos por delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

