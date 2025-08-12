Al descubierto una casa cueva y dos viviendas de Baza llenas de marihuana.

La Policía Nacional ha realizado en los últimos días varios registros en viviendas con plantaciones de marihuana en la provincia de Granada. Se tratan de ... dos operaciones realizadas en Baza que han recibido los nombres de «Ermita» y «Quirop». En ellas han sido detenidos un total de seis varones y se han decomisado 487 plantas. Presentaban un enganche ilegal a la red eléctrica así como la maquinaria y los elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la plantación. Los presuntos responsables han sido detenidos por delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron por el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Policía Nacional de Baza, que pudo constatar la existencia de tres inmuebles de la localidad bastetana donde se encontrarían plantaciones indoor de cannabis sativa.

Después de recabar las pruebas necesarias para solicitar el mandamiento judicial, los policías realizaron la entrada y registro en las mencionadas viviendas en dos operaciones que se han bautizado como «Ermita» y «Quirop».

En la primera de ellas se accedió a una casa cueva de la localidad donde se encontraron 117 plantas de cannabis peladas y en disposición de secado colgadas de la parte superior de cada estancia del inmueble.

En la segunda se accedió a dos viviendas donde se localizaron 116 y 204 plantas respectivamente. En el momento de los registros no se encontraba nadie junto a las plantaciones, por lo que los seis presuntos responsables investigados (3 en cada operación) fueron detenidos en los días posteriores. Todos son españoles y nacidos en diferentes localidades de la provincia de Granada.