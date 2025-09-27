Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Molina, que está a punto de jubilarse definitivamente, en las instalaciones del puerto de Motril. Jessica Cuello

«Cuando dependíamos de Almería nos sentíamos olvidados»

Como trabajador más antiguo de la Autoridad Portuaria de Motril, el ingeniero y farero Antonio Molina ha sido testigo preferente de las dos exitosas décadas de autonomía

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:38

Aunque tras terminar sus estudios como ingeniero industrial y técnico en señales marítimas forjó su carrera en distintos puertos andaluces, el destino del motrileño Antonio ... Molina estaba ligado al puerto granadino, donde trabajaba su padre como electricista y a dónde se incorporó como jefe de mantenimiento en 1996.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  3. 3 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  4. 4 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  6. 6

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  7. 7

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  8. 8 La receta colombiana que se vende en Granada y es única en toda Europa
  9. 9

    Balearia suspende la ruta de Motril a Tánger y el puerto busca ya otro operador
  10. 10

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Cuando dependíamos de Almería nos sentíamos olvidados»

«Cuando dependíamos de Almería nos sentíamos olvidados»