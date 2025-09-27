Los 20 años de inpendencia del puerto de Motril en diez hitos

El 1 de octubre de 2005 el Puerto de Motril comenzaba a escribir su historia como autoridad portuaria independiente al segregarse de la de Almería, ... a la que hasta entonces estaba ligado. La autonomía le permitió desarrollar su propio plan estratégico y un modelo de gestión que, dos décadas después, ha logrado cumplir importantes hitos que repasa para IDEAL el propio presidente de la Autoriad Portuaria, José García Fuentes.

La modernización de infraestructuras Las Azucenas y la prolongación del muelle Dique

En estas dos décadas la Autoridad Portuaria acumula una inversión pública de más de 90 millones de euros en modernización de infraestructuras. Entre los grandes hitos se encuentra, en 2008, la apertura de la segunda fase del muelle de las Azucenas, que dobló la superficie para el depósito de mercancías y los metros lineales de atraque de buques. En 2015 se prolongó el muelle Dique 300 metros lineales, lo que amplió la posibilidad de atraques y supuso un salto en seguridad marítima al evitar la agitación de las aguas interiores. «Basta dar una vuelta por las instalaciones para ver el volumen de obra que se ha ejecutado en estos años. Los últimos proyectos en marcha son el nuevo edificio de la Guardia Civil y la nueva nave de isnpección, además de los concesionados en la ZAL», resume.

Melilla-Nador-Alhucemas-Tánger Las líneas marítimas regulares

Récord de cruceristas El salto del turismo de cruceros

Desde la Autoridad Portuaria destacan cómo en este tiempo el puerto ha logrado entrar en las rutas de cruceros boutique y de lujo y ha mejorado sus infraestructuras par recibir cruceristas, a la vez que impulsado su promoción como puerto de la Alhambra. En el año 2005 Motril recibió 15.577 cruceristas mientras que el pasado año 2024 se alcanzó su récord histórico con 58.935 turistas. «De ser una actividad casi residual hemos pasado en solo cinco años a codearnos con los grandes del sector», destaca García Fuentes. El master plan de 2024 contempla una transformación total con una terminal de cruceros que será en sí misma un revulsivo turístico.

Más empresas El desarrollo de la de la ZAL

En este tiempo siete empresas se han instalado en la Zona de Actividades Logísticas. La superficie de 350.000 metros cuadrados dedicada a la implantación de empresas va «quedándose pequeña», según subraya García Fuentes, a la vista de las concesiones otorgadas y las que se están tramitando.

Paneles solares y electrificación Los proyectos de sostenibilidad

El Puerto de Motril se ha convertido en un referente en proyectos de descarbonización y reducción de huella ambiental con la instalación de sistemas de eficiencia energética y energías renovables como paneles solares y la electrificación de los muelles. El puerto de Motril será el primero del país en plantar una 'isla verde' que genere su propia energía limpia para cargar los barcos.

Rumbo a los tres millones Récord en mercancías

La Autoridad Portuaria de Motril ha alcanzado cifras récord en toneladas movidas, tanto en carga general como en graneles sólidos y líquidos. La previsión es rozar este año los tres millones de toneladas de los que un 25% es mercancía general. El puerto que en 2005 tenía una dependencia absoluta de los graneles y los materiales de construcción tiene a día de hoy unos tráficos diversificados con fertilizantes, biocombustibles y productos agroalimentarios. «Las tensiones mundiales repercuten en todo y los puertos son visionarios de lo que pueden suponer las crisis, aún así nos hemos repuesto a la de 2008 que se prolongó hasta 2014 y a una pandemia», recuerda.

De las palas al 'roro' Tráficos especializados

En este tiempo el puerto ha conseguido además especializarse en tráficos de más valor añadido como los 'proyect cargo', como las mayores palas aerogeneradoras del mercado, de más de 80 metros de longitud. La finalización de las autovías, como subraya García Fuentes, fue determinante para que el puerto de Granada, el más cercano a la capital, lograra este tipo de tráficos.

Una reivindicación resucitada La lucha por el tren

En 2019, la Autoridad Portuaria de Motril rescató la lucha por el tren, con un estudio técnico de viabilidad y desde entonces ha abanderado la reivindicación, logrando unir a todos los agentes políticos, sociales y económicos de Granada en la defensa del proyecto. En abril de 2024, la UE echaba un jarro de agua fría a las esperanzas granadinas dando carpetazo definitivo al tren, que no ha quedado incluido en la conexión en la nueva red transeuropea de transporte, el reglamento que definirá las comunicaciones hasta 2050. Pero la Autoridad Portuaria de Motril no renuncia y, con el empuje del sector empresarial y las administraciones, seguirá peleando y buscando posibilidades para materializar esta infraestructura.

Una reivindicación histórica La unión puerto ciudad

Además de haber potenciado las actividades culturales, sociales y deportivas en el entorno portuario, el puerto ha enfocado su transformación en la unión puerto ciudad, con un ambicioso proyecto que contempla la apertura a los barrios portuarios y la construcción de un puerto deportivo.

La hoja de ruta del futuro El masterplan está en marcha

El puerto tiene la hoja de ruta para desarrollar su futuro aprobada y en marcha con el masterplan de 2024 que incluye la mayor transformación de sus 117 años de historia con la separación de las dársenas deportiva, comercial y de cruceros. No solo se prevén nuevas infraestructuras dragados y ampliaciones sino la apuesta por la digitalización y la transformación tecnológica del puerto.