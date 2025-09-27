Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los tres presidentes de la Autoridad Portuaria de Motril. García Fuentes, presidente desde 2019, Álvarez de la Chica (2014-2019) y el fallecido Ángel Díaz Sol, primer presidente del puerto. Javier Martín

Los 20 años de inpendencia del puerto de Motril en diez hitos

La dársena ha remontado dos crisis, ha triplicado y especializado sus tráficos y ha pasado de cero a 400.000 pasajeros anuales

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:38

El 1 de octubre de 2005 el Puerto de Motril comenzaba a escribir su historia como autoridad portuaria independiente al segregarse de la de Almería, ... a la que hasta entonces estaba ligado. La autonomía le permitió desarrollar su propio plan estratégico y un modelo de gestión que, dos décadas después, ha logrado cumplir importantes hitos que repasa para IDEAL el propio presidente de la Autoriad Portuaria, José García Fuentes.

