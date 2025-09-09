Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras en el viaducto de Rules. Pepe Marín

Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Los coches han circulado ordenadamente hacia la Costa por la antigua carretera nacional N-323

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Ha llegado el 9 de septiembre. Esta mañana se ha cerrado por completo el tramo de la autovía A-44 a la altura de Ízbor ... por las obras que se van a realizar en el viaducto de Rules. El corte se produjo poco antes de las 11:35 y obligó a todos los coches y camiones a dejar la autovía y bajar por la antigua carretera nacional N-323, el camino estrecho y lleno de curvas que conecta con la Costa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  6. 6 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8 Cúllar denuncia pintadas e insultos contra la alcaldesa y su Policía Local
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10 Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules