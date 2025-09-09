Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Ha llegado el 9 de septiembre. Esta mañana se ha cerrado por completo el tramo de la autovía A-44 a la altura de Ízbor ... por las obras que se van a realizar en el viaducto de Rules. El corte se produjo poco antes de las 11:35 y obligó a todos los coches y camiones a dejar la autovía y bajar por la antigua carretera nacional N-323, el camino estrecho y lleno de curvas que conecta con la Costa.

A un par de kilómetros del desvío de Ízbor había carteles avisando, y en la salida 167 los conos marcaban el cierre de la autovía. A esa hora, un coche de la empresa Sedinfra abrió la carretera secundaria, seguido de dos motos de la Guardia Civil de Tráfico y un una fila de coches que comenzaron a circular por la antigua carretera. El tráfico se ha desarrollado ordenado.

Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 A44 Granada Desvío Motril Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado A44 N323 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS

Los operarios llevaban toda la mañana colocando señales y preparando el dispositivo para que el cambio fuera lo más ordenado posible, pero aun así muchos conductores se sorprendieron al encontrarse con el corte. Ahora todos tienen que circular por la carretera nacional, una vía mucho más estrecha con tiene curvas cerradas y bajadas pronunciadas.

En apenas veinte minutos desde que se cerró la autovía, el flujo de coches, trailers y camiones no paró ni un segundo. La Guardia Civil se mantiene en la zona para controlar la circulación y evitar riesgos en un tramo que siempre se complica cuando se desvía el tráfico de la autovía.