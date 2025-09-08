Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en el viaducto de Rules. Pepe Marín

Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules

La circulación entre Ízbor y Vélez de Benaudalla se desviará por la N-323 y la A-346 hasta el 19 de diciembre, mientras se refuerza la estructura

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:24

La autovía A-44 permanecerá cerrada desde este martes y hasta el próximo 19 de diciembre en el tramo comprendido entre Ízbor y Vélez de ... Benaudalla por las obras de emergencia que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en el viaducto de Rules. El corte, que afecta a los kilómetros 167 a 175 de la autovía, responde a la necesidad de reforzar la estructura del puente y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía.

