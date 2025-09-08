Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules

La autovía A-44 permanecerá cerrada desde este martes y hasta el próximo 19 de diciembre en el tramo comprendido entre Ízbor y Vélez de ... Benaudalla por las obras de emergencia que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en el viaducto de Rules. El corte, que afecta a los kilómetros 167 a 175 de la autovía, responde a la necesidad de reforzar la estructura del puente y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía.

Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 A44 Granada Desvío Motril Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado A44 N323 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 A44 Granada Desvío Motril Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado A44 N323 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada A44 Granada Desvío Motril A44 Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado N323 La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS

La circulación se desvía por la carretera nacional N-323, la antigua carretera de la Costa, en un recorrido aproximado de diez kilómetros que discurre paralelo al embalse de Rules. Además, se habilita como itinerario complementario la carretera autonómica A-346, que conecta Órgiva con Vélez de Benaudalla, y que permitirá reincorporarse a la A-44 en distintos puntos según el sentido de la marcha.

En el sentido hacia la Costa, el tráfico sale de la autovía en el enlace 167 y se incorpora a la N-323. Desde ahí continúa con preferencia en todas las intersecciones, para lo cual se han adaptado las glorietas, especialmente la del enlace 167. En el kilómetro 175,1 los vehículos pueden regresar a la autovía a través de la A-346, en el punto kilométrico 175,4, aunque se mantiene también la opción de seguir circulando por la propia N-323.

Desde la Subdelegación del Gobierno destacan que entre las 8.00 y las 11.30 horas, se llevarán a cabo trabajos preparatorios en la autovía en sentido Motril, lo que implicará la anulación temporal de la glorieta y la modificación de la intersección con la N-323. A partir de las 11.30 horas, se quedará cortada completamente la circulación en ese sentido.

En dirección contraria, hacia Granada, el desvío se inicia en el enlace 175, desde donde los conductores deberán abandonar la A-44 y tomar la N-323. Posteriormente, a la altura del km 175,1, se enlaza con la A-346, que permite conectar de nuevo con la autovía en el km 167. Durante este trayecto se habilitan dos carriles de subida para facilitar la fluidez, y en las intersecciones, incluido el paso por la glorieta del enlace 167, donde se mantiene la preferencia para los vehículos desviados.

El miércoles los trabajos se trasladarán en sentido Granada. Entre las 8.00 y las 10.00 horas, se procederá a la finalización de las labores preparatorias, y se cortará la autovía en dirección a Granada a partir de las 10.00 horas.

Trabajos de gran magnitud

El Gobierno justifica la necesidad de este corte por la magnitud de los trabajos, que implican intervenir en la cimentación y en los apoyos estructurales del viaducto. Las actuaciones se centran en reparar los daños detectados en la pila 4 y en el estribo sur, ambos afectados por un proceso de inestabilidad en la ladera sur del embalse.

El proyecto, con un presupuesto de 19,67 millones de euros, contempla la construcción de una nueva pila, la número 5, sobre la que se transferirán parte de las cargas que actualmente soporta la pila que está dañada. Para lograrlo será necesario reforzar los nudos de apoyo del armazón metálico, instalar nuevos apoyos y ejecutar la transferencia de cargas desde la pila 4 hacia esta nueva estructura.

La previsión del Gobierno es que las obras concluyan y el tráfico se restablezca totalmente el 19 de diciembre.