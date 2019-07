«Carchuna necesita la ayuda de Costas para poder regenar las playas y construir espigones» La presidenta de la ELA y el delegado de Turismo, en su visita a la playa de Calahonda. / JAVIER MARTÍN El delegado de turismo de la Junta de Andalucía, Gustavo Rodríguez, se compromete a estudiar la construcción de una senda litoral que una Motril, Carchuna-Calahonda, Almuñécar y Salobreña PILAR GARCÍA-TREVIJANO Carchuna- Calahonda Jueves, 4 julio 2019, 17:48

La Playa de Calahonda reúne desde mayo todas las banderas de calidad. La localidad autónoma ha pasado sus penurias para conseguirlas después de «12 años de abandono», según denuncia conchi Abarca, presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA). La pequeña adminitración ha sufragado de su propio bolsillo y «sin recibir ninguna aportación» el cuidado de las playas. Sin embargo, hoy han puesto fin a las tiranteces y ha acercado posturas con la Junta de Andalucía. El delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez, ha hecho un 'tour' por la Costa Tropical para conocer de primera mano las deficiencias. Acompañado por la presidenta, ha tomado buena nota de la situación que presentan los municipios y dará un toque de atención al resto de administraciones.

«Los problemas no se cuentan en los despachos. La playa de Calahonda está en mejor estado que la última vez que vine. Habéis hecho un gran trabajo, pero los esfuerzos de un pueblo pequeño con escasez de recursos no son sufiecientes«, ha expresado Rodríguez frente a la pasarela de la playa de Calahonda. El delegado ha dado un paso para adelante y utilizará los medios a su alcance para solventar las taras del litoral. »Si no hacemos un esfuerzo Junta y estado, el turismo no va a crecer lo que tiene que crecer. Nuestra voluntad es empujar el desarrollo de estas localidades y espero poder trasladarlo«. «La ayuda de la Junta os corresponde y he venido a comprobar lo que se necesita», ha puntualizado.

Rodríguez ha hecho un llamamiento a Costas para que intervenga en Carchuna- Calahonda. «Carchuna necesita la ayuda de Costas para poder regenerar las playas y construir espigones», ha asegurado. Por último, ha aprovechado la ocasión para felicitar a la ELA por la obtención de las ansiadas banderas azules, además ha manifestado que estudiará la creación de una senda litoral, como la de Mijas Costa, que unifique los cuatro puntos de población y ha defendido el proyecto como «una gran obra de interés turístico».

Por su parte, la presidenta ha agradecido «los cambios de aires desde la Junta» y la voluntad política de «las personas que vienen 'in situ' a conocer los problemas de los pequeños ayuntamientos». Abarca ha puesto sobre la mesa la complejidad de obtener la máxima calificación sin obtener la ayuda de administración central y Diputación.

«Costas no conoce el problema que hay porque está muy lejos y mira para otro lado. Vamos a quitarnos esta lacra que hemos arrastrado durante los ocho años que he gestionado la ELA. Etapa en la que me he sentido impotente y con las puertas cerradas«, ha recalcado.