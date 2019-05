La Costa granadina gana una bandera azul al recuperarla Calahonda La playa de Calahonda lucirá de nuevo su bandera azul. / JAVIER MARTÍN Torrenueva y Playa Granada también lucirán el distintivo de calidad esta temporada LAURA UBAGO Motril Martes, 7 mayo 2019, 13:18

La Costa granadina ha ganado una bandera azul más este año al recuperarla la playa de Calahonda. Torrenueva y Playa Granada han conseguido este distintivo de calidad una temporada más. Así en el litoral de Granada ondearán tres banderas azules este verano, un sello que atrae visitantes porque garantiza una serie de características de las playas.

En 2016, la Entidad Local Autónoma renunció a las banderas azules concedidas a las playas de Carchuna y Calahonda por no poder costear los requisitos que les exige el prestigioso emblema, en este caso, los «altos costes» que suponían los servicios de socorrismo que se pedían.

«Antes de que vengan a quitárnoslas y quedar peor prefiero ser coherente, no izarlas y renunciar a ellas», indicó por entonces la presidenta de la ELA, Concepción Abarca, que ya había recibido un email de asociación de educación ambiental y del consumidor que gestionar del programa Bandera Azul en el que le pedían que no las colgase del mástil para ondearlas porque había exigencias que no se estaban cumpliendo. Ahora Calahonda ha recuperado ese distintivo.

En Motril la tiene Playa Granada pero no Poniente, ya que esta playa no puede acceder por tener coches aparcados en la arena.

También la ha renovado Torrenueva, que es la playa de la Costa Tropical, que más sellos de calidad acumula.