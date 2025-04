Carchuna denuncia la acogida de cien migrantes solicitantes de asilo en un hotel sin licencia

Rebeca Alcántara Granada Viernes, 25 de abril 2025, 18:17 Comenta Compartir

«No queremos esto en nuestro pueblo». Así de contundente fue la vocal socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda, Raquel Chinchilla, en referencia a la llegada de un grupo de migrantes a un hotel de la localidad, que según ella no tenía licencia. Las palabras se extraen de un vídeo publicado en redes sociales, en el que Chinchilla afirmaba que el establecimiento había pedido licencia «para lo que se había hecho toda la vida, comuniones, habitaciones, uso turístico» y precisaba, además, que esa licencia no se le había concedido por parte de la ELA. Unas horas más tarde, en un vídeo más sosegado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Entidad Local, el presidente de la misma, Juan Alberto Ferrer, bajaba el tono, pero no el fondo de las declaraciones. Indicaba que entendía que a «este tipo de personas» hay que darles una atención, pero que también era comprensible la inquietud de lso vecinos ante la falta de información. «Las cosas no hay que hacerlas con nocturnidad y alevosía».

En un comunidad posterior, aclaraban que el establecimiento no tiene licencia de obras ni de actividad.

En el primer vídeo, la vocal, con el presidente de la ELA al lado afirmando que suscribía todas sus palabras, se preguntaba en este vídeo «¿por qué hay aquí ahora mismo dos autobuses con inmigrantes» y reiteraba que la entidad local no ha dado ninguna licencia para la explotación de este alojamiento. «A nosotros nos han engañado y como no tiene licencia no se puede permitir», indicaban en el mismo vídeo la vocal y el presidente de la ELA, al tiempo que tanto Chinchilla como Ferrer dejan claro que los migrantes tendrán que irse, «porque no hay licencia».

En la publicación oficial de la entidad, Ferrer se pronunciaba con otras palabras, pero en el mismo sentido, indicando que la licencia estaba aún en trámite y que habían sido informados a primera hora de la mañana, cuando los migrantes ya estaban en la localidad. «Este garito que tenemos aquí no está autorizado para tener personas dentro», aseveró. «De repente abrir los ojos y encontrarnos con 120 personas que no son del pueblo y que no tienen ningún tipo de identificación ni situación legal o regular es normal que la gente tenga miedo. La sociedad de hoy en día a todo lo desconocido siente miedo», aseveró el alcalde.

La llegada de los migrantes

Fue esta mañana cuando un centenar de migrantes llegaba a un hotel en la Perla de Carchuna a bordo de tres autobuses. La llegada llamó la atención de los vecinos. Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, socialista como la ELA de Carchuna-Calahonda, aseguraron en declaraciones a IDEAL que se trata de un recurso activado por una ONG que tiene convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En este sentido, aseguraron que es una práctica habitual y que hay otros hoteles en la provincia en los que también se acoge a migrantes solicitantes de protección de asilo a través de estos acuerdos con oenegés. Apuntaron que el Gobierno tiene la obligación de dar una atención digna a estas personas y así lo hace. Se trata, en este caso, de un grupo de migrantes procedentes de Mali que esperan que se resuelva su solicitud de asilo.

Desde la Subdelegación recalcaron, además, que en ninguno de los recursos de alojamiento que hay en la provincia ha habido ningún tipo de problema con estas personas y aseguraron que siempre se informa a las autoridades municipales sobre estos traslados.

Falta de información

Sin embargo, en el primer vídeo publicado en Facebook, desde la ELA de Carchuna-Calahonda señalaron que no tenían ninguna información al respecto. Aunque en una segunda publicación se apuntó que se habían enterado por la mañana, cuando estas personas ya estaban allí. Asimismo, la alcaldesa de Motril, municipio del que depende esta localidad, Luisa García Chamorro, dijo que a ella tampoco le habían informado desde la Subdelegación sobre la llegada de los migrantes. García Chamorro aseguró, en cualquier caso, que una vez que tuvo conocimiento de los hechos, se puso en contacto con los representantes del Gobierno central en Granada y les explicaron que las personas que llegaron al hotel son solicitantes de protección internacional, que huyen de la guerra y que se alojarán en este establecimiento hotelero hasta que termine la tramitación del expediente.

Cabe recordar, que el establecimiento en el que ahora se alojan los migrantes, que fue propiedad de Ávila Rojas, cerró en 2019 bajo la dirección de otros gestores. El alojamiento, cuenta con más de una treintena de habitaciones y ya en 2022 la ELA y la Diputación de Granada trataban de regularizar la situación del establecimiento.