Los ayuntamientos arreglarán sus playas para Semana Santa si Costas no actúa a tiempo

Los ayuntamientos de la Costa se preparan para sacar las máquinas a las playas si Costas no llega a tiempo de adecentarlas para Semana Santa. Los consistorios de Motril, Almuñécar y Castell de Ferro han pedido a la Dirección General que realice obras de emergencia para paliar los efectos del temporal que ha azotado el litoral granadino en los últimos días. Sin embargo, por el momento no saben cuánto tardarán en actuar y los propios municipios han comenzado ya a realizar los primeros arreglos.

El concejal de Medio Ambiente de Almuñécar, Luis Aragón, explicó que este mismo lunes las máquinas entrarán en las playas para adecentarlas en la medida de lo posible. No obstante, insistió en que necesitan la intervención de Costas, sobre todo en aquellas zonas en las que va a hacer falta una regeneración de arena. Se refirió, en este punto, a Cotobro, Marina del Este o la zona de Peña Parda en la Herradura, así como a la zona oeste de Velilla. Dijo que para poner echar tierra, incluso aunque lo hiciera el propio Ayuntamiento, tendrían que contar con el permiso de Costas. En cualquier caso, indicó que se trata de una inversión difícil de asumir por parte del consistorio y reiteró que se trata de una competencia estatal.

Sea como sea, Aragón señaló que son conscientes de que de cara a Semana Santa, el primer periodo turístico fuerte de la Costa Tropical, es imprescindible que las playas estén adecentadas. Por eso, si no la administración no llega a tiempo, desde el municipio se pondrán manos a la obra para arreglar lo que puedan en la medida de sus posibilidades. Aclaró, además, que han decidido comenzar con estos arreglos el lunes por si este fin de semana aún quedaban algunos coletazos de temporal que pudieran afectar a las playas. «Todo lo que podamos arreglar nosotros, lo haremos», aseveró.

En una línea similar se pronunció la alcaldesa de Castell de Ferro, Toñi Antequera, que indicó que ya el jueves arreglaron el acceso de la zona de Punta Rincón, donde algunos de los vecinos se habían quedado prácticamente aislados. En el paseo apuntó que se han quitado todos los restos de los desperfectos que ha provocado el temporal. Asimismo, dijo que la actuación de limpieza que estaba prevista realizar en los próximos días se reforzará ante lo ocurrido para que las playas queden en la mejor situación posible.

No obstante, Antequera afirmó que es imprescindible contar con la intervención de Costas, entre otras cosas, para la construcción del demandado espigón de la zona de Punta Rincón. Dijo que hace falta una actuación urgente, pero señaló que en el caso, probable, de que esta intervención no llegue antes de Semana Santa, el Ayuntamiento hará lo que esté en sus manos para adecentarlas en la medida de lo posible. Apuntó, no obstante, que aunque no sea ya, Costas tiene que actuar antes de que llegue el verano.

Por su parte, desde el consistorio motrileño indicaron que ya hay maquinaria trabajando en la playa. En cualquier caso, en Motril también esperan que la Dirección General ponga de su parte y realice actuaciones de emergencia.

Desde el Gobierno central no confirmaban este jueves que esta ayuda vaya a llegar para antes de Semana Santa y se limitaron a señalar que los técnicos estudiarán los destrozos en todo el litoral granadino y que prepararán una intervención acorde a la situación sin precisar cuándo se hará.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunció que el Gobierno andaluz estudiará «a partir del lunes» los daños que ha provocado el temporal «a fin de articular ayudas para que el impacto sea el menor posible» de cara a la Semana Santa.

En cualquier caso y a la espera de que las administraciones den una respuesta, los municipios se preparan para mostrar su mejor cara a los cientos de turistas que un año más elegirán la Costa Tropical para pasar sus vacaciones de Semana Santa.