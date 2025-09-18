Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un soldador arregla el brazo de la excavadora en Playa Granada. MJAT

Arreglan la excavadora del espigón de Playa Granada tras dañarse por mover las grandes rocas

El brazo de la máquina tiene grietas tras desplazar las piedras de hasta 6.000 kilos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:39

La excavadora que trabaja en la construcción del espigón de Playa Granada ha tenido que pasar por un taller improvisado en la misma obra. El ... motivo es que el brazo de la máquina se ha agrietado después de mover las enormes piedras de varias toneladas que forman parte de la escollera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  8. 8 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  9. 9 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arreglan la excavadora del espigón de Playa Granada tras dañarse por mover las grandes rocas

Arreglan la excavadora del espigón de Playa Granada tras dañarse por mover las grandes rocas