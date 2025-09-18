Arreglan la excavadora del espigón de Playa Granada tras dañarse por mover las grandes rocas
El brazo de la máquina tiene grietas tras desplazar las piedras de hasta 6.000 kilos
Granada
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:39
La excavadora que trabaja en la construcción del espigón de Playa Granada ha tenido que pasar por un taller improvisado en la misma obra. El ... motivo es que el brazo de la máquina se ha agrietado después de mover las enormes piedras de varias toneladas que forman parte de la escollera.
Un soldador está reparando la estructura para «reforzarla y evitar problemas mayores». Aunque la excavadora todavía funciona, el soldador avisa de que: «Si no se soluciona ahora, el brazo podría romperse por completo cuando se reanuden los trabajos».
El proyecto del espigón necesita unas 100.000 toneladas de piedra. Se trata de un material muy resistente al agua salada y al golpe de las olas, ideal para obras marítimas.
Las piedras que se colocan en la escollera pesan entre 1.000 y 6.000 kilos cada una, y su tamaño es clave para que aguanten los temporales que golpean la costa motrileña.
