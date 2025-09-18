Costas realiza modificaciones en la obra del espigón de Playa Granada para garantizar su estabilidad

La obra más esperada por los motrileños, el espigón de Playa Granada, encara su recta final después de un verano en el que los bañistas ... han convivido con vallas, advertencias y el ruido de las máquinas. Aunque el Gobierno había prometido que estaría listo para las fiestas de San Juan en junio, los trabajos se han retrasado y ahora se espera que finalicen en el próximo mes de octubre.

La Subdelegación del Gobierno en Granada asegura que la ejecución de la estructura alcanza ya el 98%. «La parte marítima está completamente terminada y ahora los trabajos se centran en los últimos retoques en tierra, especialmente en la zona del talud de la escollera, una parte muy visible y delicada», señalan.

La defensa ya da sus resultados y ha evitado la aparición de los temidos escalones que afeaban el entorno y dificultaban el disfrute de un día de playa de los bañistas. Aunque la eficacia de esta estructura no es todavía infalible, como demuestra el escalón que apareció a últimos de agosto en el chiringuito Hoyo 19, la zona de Punta del Santo.

El Ayuntamiento motrileño envió las máquinas para aportar arena e igualar el terreno, con el fin de que los bañistas pudiesen utilizar esta parte de la playa «con normalidad». Tras analizar la situación, los operarios trabajan ahora en la colocación de las últimas piedras de la escollera en el frente que conecta con este chiringuito y la salida de agua en la zona del puentecillo. Además, se encuentran también dando los últimos toques de remate y embellecimiento a la imagen externa de la estructura, según señalan desde el Gobierno.

«A lo largo del verano, el Servicio Provincial de Costas ha realizado medidas puntuales complementarias para comprobar el comportamiento de los temporales de poniente. El objetivo de estas pruebas ha sido garantizar que el espigón funcione correctamente durante los días de fuerte oleaje», explican. Según detallan desde el Gobierno, «la obra atraviesa una parada técnica ligada al procedimiento de colocación de la escollera, pero las actividades no se han detenido, señalan desde subdelegación. Se sigue trabajando en el acopio de material y en diferentes gestiones administrativas necesarias para culminar la actuación». «Según el calendario, los trabajos se reanudarán el 22 de septiembre», apuntan desde el Gobierno.

Montilla afirma que este verano ha sido «un buen campo de pruebas» ya que «solo ha habido ponientes» y «bastante fuertes», los vientos más dañinos para estas playas, y aún así «el comportamiento ha sido el esperado» en los cuatro kilómetros, a excepción de esos últimos metros situados en la Punta del Santo. Uno de los aspectos que más destaca del proyecto es su bajo impacto visual. «La estructura será rebasable, es decir, el oleaje podrá romper sobre ella, lo que permitirá disipar la energía del mar sin necesidad de construir una barrera imponente», indicó el ingeniero Miguel Ángel Fernández. «Queremos que el espigón sea lo más discreto posible para no alterar el paisaje».

Tres meses de retraso

En junio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que la obra estaba en su fase final y que estaría lista para San Juan. Sin embargo, el calendario no se ha cumplido y acumula tres meses más con las obras en la playa. Con respecto al retraso, Montilla destaca que «lo importante es que quede perfecto, porque esa será la imagen definitiva del espigón». Como medida de seguridad, hace un mes se colocó una baliza marítima en el morro de la defensa para alertar a las embarcaciones y a los bañistas de su presencia. Para minimizar molestias a los bañistas, el Servicio Provincial de Costas estableció un sistema de horarios en el que los camiones accedían en las primeras horas de la mañana.